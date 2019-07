Series en plataformas para partirse de la risa

Friends (Netflix) El grupo de «Friends» en la famosa cafetería Central Perk

Es una de las mejores series cómicas de la historia y gracias a la plataforma Netflix, sus fans pueden disfrutar de sus diez temporadas en bucle. Mónica, Ross, Chandler, Phoebe, Rachel y Joey son un grupo inseparable de amigos que viven una década juntos día a día. Las locuras y las risas son la tónica de una producción que consiguió consagrarse como una de las primeras series más seguidas de todos los tiempos. Su capítulo final emitido el 6 de mayo de 2004 tuvo a más de 50 millones de personas frente al televisor.

Shameless (Movistar+) Fotograma de «Shameless»

Esta serie está llena de situaciones que te dejarán entre el asombro y la carcajada. Narra la historia de una irreverente familia disfuncional en la que el cabeza de familia, Frank Gallagher, es un alcohólico irresponsable que se esfuerza muy poco por estar al pendiente de sus hijos. La mayor de los hermanos, Fiona, es la encargada de cuidar de sus hermanos pequeños, teniendo que pasar por complicadas situaciones.

Esta producción estadounidense es un remake de la serie británica homónima, pero esta vez con un elenco estelar que ha conseguido inumerables nominaciones a premios como los Emmy o los Globos de Oro.

Big Bang (Movistar+, Netflix) Fotograma de «Big Bang»

Sheldon y Leonard han conseguido enganchar a la audiencia doce temporadas seguidas en pantalla. Estos dos son unos brillantes doctores en física, pero no saben relacionarse con el resto del mundo, en especial con las chicas. Penny, una actriz fracasada, llega al edificio donde viven y conseguirá trastocarles los esquemas. Esta desternillante serie hará que pases un rato divertido en el que sus sabiondos protagonistas conseguirán sacarte más de una carcajada.

Modern Family (Netflix) Fotograma de «Modern Family»

Las familias modernas componen el núcleo narrativo de esta serie grabada en forma de falso documental. Su creador, Christopher Lloyd («Las chicas de oro», «Frasier») y Steven Levitan («Dame un respiro») nos cuentan la historia de tres familias diferentes a la tradicional. El patriarca, Jay Pritchett es un hombre divorciado que rehace su vida sentimental junto a Gloria, una mujer latina con un hijo. Los hijos de Jay, Claire y Mitchell y sus familias serán también parte de esta loca comedia en la que las relaciones familiares serán las protagonistas.

Cómo conocí a vuestra madre (Netflix) Fotograma de «Cómo conocí a vuestra madre»

El valor de la amistad también es un factor importante en esta producción. Corre el año 2030 y el protagonista Ted Mosby reúne a sus dos hijos para contarles cómo conoció a su madre. Con este comienzo, la serie relata la historia de este joven de Nueva York junto a su grupo de amigos. Esta serie de nueve temporadas consiguió reunir a un brillante elenco de actores entre los que está el conocido actor Neil Patrick Harris, por su papel en «Un médico precoz» o Alyson Hannigan, Willow en la serie de los 90, «Buffy Cazavampiros».

El príncipe de Bel Air (Netflix) Fotograma de « El príncipe de Bel-Air»

Esta es una de las joyas de la comedia en televisión, que recientemente se ha unido al catálogo de Netflix. Seis temporadas en las que Will, el sobrino problemático de una acomodada familia, intentará adaptarse a la vida con sus tíos en un lujoso barrio de Bel-Air. El nuevo miembro de la familia y su tío Phil te sacarán más de una carcajada y te contagiará de su permanente vivacidad y alegría.

Orange is the new black (Netflix) Fotograma de «Orange is de new black»

Netflix está a punto de estrenar la séptima y última temporada de esta controvertida serie. En ella, Piper Chapman, una mujer que vive una vida acomodada y está a punto de casarse, es arrestada y condenada a prisión por un delito de drogas que cometió una década antes. La cárcel será para ella un ir y venir de raras situaciones, siempre acompañada de un diverso grupo de internas.

Este drama cómico es una adaptación del best-seller autobiográfico de Piper Kerman «Orange Is The New Black: My Year In A Women's Prison», aborda temas como el funcionamiento del sistema penitenciario en Estados Unidos, la corrupción policial; así como las inclinaciones sexuales y la represión de estas.

New Girl (Netflix) Fotograma de «New Girl»

El guión de esta loca comedia es uno de los atractivos que no te dejarán apartar los ojos de ella. Jess, una jóven cursi que trabaja como profesora, decide irse a vivir con tres chicos tras la ruptura con su novio. Los cuatro vivirán locas situaciones como compañeros de piso, en las que siempre estará por encima de todo la amistad. Desata por los ocurrentes diálogos entre los personajes, cada uno de ellos con sus locuras, manías y ocurrencias, consiguió llevase varias nominaciones a los Globos de Oro y a los Emmy.

Santa Clarita Diet (Netflix) Fotograma de «Santa Clarita Diet»

Sheila y Joel Hammond son dos atractivos agentes inmobiliarios que viven una vida rutinaria junto a su hija adolescente Abby, hasta la muertes de Sheila, en la que no morirá del todo, empujando a su familia a una espiral de asesinatos de la que difícilmente podrán salir. Esta sangrienta, ingeniosa y divertida comedia está protagonizada por Drew Barrimore y aunque solo cuenta con tres temporadas, no tiene desperdicio.

Dos chicas sin blanca (Movistar+) Fotograma de «Dos chicas sin blanca»

138 episodios de esta divertida comedia con la que pasarás un rato divertido. Caroline, una chica nacida en una familia rica, acostumbrada a excesivos lujos, se ve obligada a trabajar en una humilde cafetería para salir adelante. Allí se encontrará con Max, una jóven de clase trabajadora, que la ayudará a sobrellevar su nueva condición económica.