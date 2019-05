La gran lección política del final de «Juego de tronos»

Actualizado 20/05/2019 a las 22:02

Pese a ser despachada con displicencia como un mero culebrón, «Juego de tronos» ha demostrado una profundidad política suficiente como para afirmar que supera, con mucho, la del habitual discurso político español. Es más, como quedó demostrado con el súbito y delator apasionamiento de Pablo Iglesias con Daenerys de la Tormenta, la serie permite desvelar la inmadurez política y la torcida mitología de nuestra joven clase experta. Va a ser realmente un festín leer cómo los innumerables análisis de la serie eluden la gran lección de su final: el retrato de la utopía comunista y socialista. Solo por esto, la serie debería ser mostrada en los colegios.

Al comienzo del último episodio, tras la destrucción de la ciudad, vemos a Daenerys en una parafernalia nazi bajo una gran bandera y vestida de cuero frente a su poder militar. Pero lo que revela a partir de ahí es la descripción del sueño comunista de traer el paraíso a la tierra. No es la imposición de un sueño étnico o nacional, es un proyecto cargado de buenas intenciones pues ella cree hacer lo correcto. «¿No harías tú todo lo necesario si tuvieras esa certeza?», le pregunta Tyrion a Jon Nieve para convencerle del tiranicidio. Ella conoce el Bien y lo impondrá a sus súbditos ya liberados, a los Siete Reinos y al mundo conocido arrasando reinos, costumbres, leyes, normas establecidas e imponiéndose a la verdadera naturaleza humana. Porque a la aventura de Daenerys le acompaña el sueño de un hombre nuevo, libre, preludiado por los Inmaculados que la siguen con fidelidad religiosa en una especie de tabla rasa humana.

Pero no hay ninguna revolución en los Siete Reinos. Más bien lo contrario. Abortado el peligro de Daenerys, el nuevo mundo será el anterior corregido. Se organiza el poder alrededor de una monarquía electiva y, a partir de la nueva estabilidad que garantiza el poder político-omnisciente de Bran Stark, el mundo puede extenderse. Por eso Arya se va más allá de Poniente. Al Más Allá del mundo, a expandirlo hispánicamente con la única ayuda de su espada-aguja.

Es tan ordenado el nuevo mundo tras los caminantes blancos y la destrucción de Desembarco del Rey, que los bancos no han sido tocados. Braavos, donde está el Banco de Hierro, no solo no se ve afectada, sino que sigue haciendo negocio. La banca también gana en «Juego de tronos».

El nuevo encargado de las finanzas (no casualmente, el mercenario Bronn) le confirma a Tyrion que las deudas se han pagado. Ya pueden endeudarse de nuevo para remediar el hambre y acometer la reconstrucción de la ciudad destruida. Nuevos créditos garantizarán beneficios a la banca, que siguió haciendo cálculos mientras el mundo estaba a punto de desaparecer.

Junto a la aristocracia y al monarca, sigue intacto el poder del dinero. Reino y banca. Y las mismas pasiones humanas girando eternamente en esa rueda del mundo que Daenerys quería romper.

Pablo Iglesias se mostró admirador de la Khaleesi, e incluso le llegó a regalar la serie al Rey Felipe VI. Alguien le debería preguntar seriamente por el final de «Juego de tronos».