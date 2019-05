Cuándo y dónde ver el final de «Juego de Tronos»

Actualizado 19/05/2019 a las 20:48

Movistar+ y HBO estrenan la madrugada del 19 al 20 de mayo, de manera simultánea a su lanzamiento en EE. UU., el sexto y último capítulo de «Juego de Tronos», la serie ganadora de un Globo de Oro, 47 Premios Emmy y más de 200 galardones. Como cada domingo, la nueva entrega se emitirá en ambas plataformas a partir de las 3.00 en versión original con subtítulos en castellano. Para verla doblada al español habrá que esperar poco más de una hora, a las 4.25 en Movistar Series (dial 11).

Cada batalla. Cada traición. Cada riesgo. Cada lucha. Cada sacrificio. Cada muerte. Lo que antes flotaba en el aire como una amenaza, está a un paso de ser un hecho inevitable. Solo hay una guerra que importa, la última guerra. ¿Qué consecuencias habrá tenido en Desembarco del Rey? Con este capítulo final podremos ver si D. B. Weiss y David Benioff han conseguido mantener el espíritu que creó George R.R. Martin y que conquistó a gran parte del planeta.

Los showrunners han tenido en handicap de no contar, como en las temporadas anteriores, con un libro en el que basarse. «"Vientos de Invierno" y "Sueño de Primavera" no están terminados. Sueño no está ni empezado aún; no voy a comenzar a escribir el séptimo libro hasta que acabe el sexto», aseguró el escritor en su blog. Son muchos los seguidores que creen que esto ha sido un desacierto ya que ni Weiss ni Benioff han formado parte de la creación de los personajes de «Juego de Tronos».

[¡Cuidado! Este artículo contiene información sensible sobre «Juego de Tronos»]

El final de «Juego de Tronos» no dejará a ningún seguidor de la ficción indiferente. Muchos de los aspirantes al Trono de Hierro han perdido la vida en alguna de las dos guerras que hemos visto durante la octava temporada, otros parecen haber perdido a gran parte de sus aliados. De momento, hay tres nombres que suena con más fuerza que el resto: Daenerys Targaryen, Jon Nieve y Tyrion Lannister. O puede que no sea ninguno de ellos.