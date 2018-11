La drama de los secuestros en Venezuela, según «Clandestino»

Actualizado 21/11/2018 a las 18:55

«Vamos a vivir cosas que nos gustaría no haber vivido, como la llamada a una mujer a la que le cuentan que un familiar está secuestrado. Vamos a estar en medio del tráfico de armas y de droga en pleno corazón de Europa, descifraremos el código de honor de la mafia albanesa, veremos narcos cortando carreteras para que aterricen avionetas llenas de armas procedentes de Estados Unidos o descubriremos a la “baby camorra”, una de las mafias más violentas de Italia nos han abierto sus puertas». así resume David Berain la nueva temporada de «Clandestino», una serie de seis reportajes que llega este miércoles a Dmax (22.30) con la que han vivido momentos «intensos y difíciles».

«Este es un trabajo de un equipo extraordinario que se está dejando la vida para recabar todas y cada una de las informaciones. Cuando estoy en la tranquilidad de mi hogar siempre tengo en la memoria a todos aquellos que se quedan en sus lugares de origen después de trabajar para nosotros», reconoce el periodista navarro. Zaira Serrano, productora ejecutiva de Discovery y Dmax, afirma que esta serie continúa con la filosofía del canal por «apostar por historias sin filtro». «Este no es un programa de yo te cuento; sino que nosotros vamos a escuchar y tratar de entender», defiende Berain. «No tolero el fracaso, porque no lo sé llevar. No nos consideramos mejor que nadie y tenemos la suerte de contar con un canal que nos ayuda. No sé si “Clandestino” sería posible en otra cadena».

Venezuela secuestrada

En este regreso, una de las novedades es que cada una de las entregas alargará su duración hasta 90 minutos (hora y media). ¿El motivo? «Para profundizar de manera aún más incisiva en cada uno de los temas a tratar. ¿El objetivo? Ofrecer una visión única y sin filtros de mundos clandestinos e inaccesibles que incluye diferentes puntos de vista de cada problemática ofreciendo una mirada integral», apunta David Berain.

La primera parada de esta «reentrée» está dedicada a los secuestros en Venezuela. A lo largo del reportaje, el periodista acompañará a varios secuestradores y verá cómo una banda de secuestradores llama a la familia de su víctima para darle un plazo de 48 horas antes de matar a su ser querido. También se adentrará, vestido como pastor evangélico, en una cárcel en la que muestran cómo esos secuestros muchas veces son organizados desde el centro penitenciario, donde los presos reciben a Berain con fusiles y granadas. Asimismo, visita los peligrosos barrios de los Cerros de Caracas, considerados como las favelas venezolanas. Todo parece indicar que el país que preside Nicolás Maduro se encuentra en el centro de todas las miradas de la comunidad internacional. También en la retina de otros muchos que prefieren obviar esta realidad para no buscarse enemigos. Una “realidad” en la que según datos se calcula que cada año se producen más de 5.000 secuestros en Venezuela. «Hemos creado una trinchera del periodismo que vamos a defender hasta la última bala. Las personas que viven allí son las que tienen el verdadero mérito. Yo solo soy un paracaidista en una realidad que no es la mía y, gracias a ellos, somos capaces de descifrar la historia y volver vivos a casa», zanja.