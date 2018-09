¿Cuántos capítulos de «The Good Doctor» faltan por emitir en Telecinco?

Actualizado 26/09/2018 a las 21:50

El pasado lunes 17 de septiembre, el duodécimo capítulo de «The Good Doctor» (22:58-23:47h.) marcó récord y alcanzó datos que muy pocas series logran hoy por hoy en la televisión española: 3.998.000 millones de espectadores y un 26.3% de cuota de pantalla. Se trata de unas cifras que ni siquiera la ficción nacional o programas de telerrealidad como «Supervivientes» –a excepción de la final de este año– consiguen en el presente. Una rareza que ha llevado a Telecinco a trasladar la ficción estadounidense de la primera noche de la semana –reservada ahora para la española «Vivir sin permiso»– a la del miércoles contra la Gala 1 de «Operación Triunfo 2018», que lideró en su presentación.

Aquel lunes 17, además, la cadena de Fuencarral emitió dos entregas de estreno (La 1 estrenaba «El Continental»), algo que solamente hizo durante los dos primeros lunes de emisión. Desde entonces el canal principal de Mediaset ha emitido un episodio por semana para así poder alargar lo máximo posible este –inesperado– fenómeno de audiencias. De hecho, la cadena optó por no emitir una nueva entrega el 13 de agosto al tratarse de la semana de menor consumo televisivo de todo el año.

Durante los últimos años, la ficción internacional no ha gozado generalmente del beneplácito de los espectadores a largo plazo. Si bien los datos del estreno suelen ser correctos, lo habitual es un progresivo descenso de la audiencia hasta la relegación del formato a la madrugada o la desaparición de la parrilla. Los motivos pueden ser varios: la emisión de hasta tres o cuatro capítulos de estreno en un horario intempestivo –lo que impide que la gente se enganche–, son títulos ya disponibles en otras plataformas (la vista y no vista «Doctora Foster», de Antena 3, está en Netflix, por ejemplo) o básicamente porque la gente no ve la televisión generalista en directo durante el periodo estival.

Ante los iniciales y excelentes datos de audiencia de «The Good Doctor», el cambio de programación evidenció la intención de Telecinco de reservarse la mayor cantidad posible de capítulos inéditos para septiembre y octubre, meses en los que aumenta el consumo televisivo. Pero, ¿cuántos episodios quedan en recámara?

Después de la emisión del capítulo 11 y 12 el pasado lunes, solo quedan seis entregas inéditas. Con el aval de casi 4 millones alcanzados la semana pasada, Telecinco podría haber repetido el doble estreno y agotar la novedad en tres noches. Sin embargo, esta noche regresa a una entrega por semana con el capítulo 13 («Siete razones»), por lo que presumiblemente se alargará este éxito hasta el final de octubre.

Tras el triunfante regreso de «Gran Hermano VIP» –con presencia en hasta cuatro noches– y el estreno de «Vivir sin permiso» (el «thriller» protagonizado por José Coronado) al canal principal de Mediaset le falta todavía por «liberar» lo nuevo de «La que se avecina» y «La verdad» –queda pendiente la segunda mitad de su única temporada–, así como «Mi casa es la vuestra», los especiales veraniegos de «Mi casa es la tuya» presentados por Bertín Osborne.

¿Y qué ocurre con la segunda temporada de «The Good Doctor»? Si bien su estreno en Estados Unidos se produjo el pasado lunes 24 de septiembre, en España habrá que esperar hasta el martes 9 de octubre (22.05) en el canal de pago AXN España.

¿Emitirá Telecinco la nueva tanda? En caso de que así lo hiciera, el canal debería amoldarse a la emisión estadounidense y lo que ello entraña. Un ejemplo de ello son los habituales «parones» de la televisión estadounidense en abierto, que duran desde una semana hasta un mes (o incluso más): se trata de una estrategia para mantener en el aire una serie desde otoño hasta primavera y evitar el atropellado rodaje de los numerosos episodios.