Actualizado 10/09/2018 a las 20:02

«El capítulo que lo cambia todo». Así promociona Telecinco el décimo episodio de «The good doctor», que se emitirá esta noche (22.00h). A tenor del –extensísimo– avance que el canal ha estado emitiendo durante los últimos días, todo hace indicar que su protagonista, el doctor Shaun Murphy (Freddie Highmore), se enfrentará finalmente a sus problemas personales y profesionales, desarrollados a lo largo de las entregas anteriores.

Al principio del nuevo episodio, el doctor Aaron Glassman (Richard Schiff) intentará que su pupilo, Murphy, tenga una psicóloga «a domicilio». Un intento por parte de Glassman de ejercer como figura paternal –cabe recordar que es él quien se encargó del doctor y su hermano tras huir del hogar familiar– que no gustará al protagonista: «No me encuentro cómodo». Durante el episodio ocho de «The good doctor», Shaun se vio envuelto involuntariamente en un atraco, del que consiguió salir ileso. Sin embargo, aquel incidente hizo ver a su «padre adoptivo» los riesgos diarios a los que se enfrentaba su protegido.

Se trata además de una propuesta –un «entrenador de vida»– que ya en el noveno episodio Aaron planteó. «¿Te estás rindiendo de mí»?, fue entonces la reacción del cirujano residente, «¡no quiero que un desconocido me ayude!». «No puedo estar ahí siempre», se escudó el presidente del hospital. Lo último que los espectadores de Telecinco vieron del protagonista fue aceptar invitación de su vecina, Lea (Paige Spara), a su piso.

El motivo por que el protagonista se rebelará será un nuevo paciente, un joven jugador de «E-Sports» que verá en jaque su carrera profesional por culpa del desgarro de los ligamentos de su brazo izquierdo. Tras el primer encuentro entre médico y paciente, este último le espetará: «¡No te respetan!». Shaun confiará su frustración («Tengo que ver a una terapeuta y no me apetece») en su nuevo paciente y se enfrentará incluso con su superior, el doctor Marcus Andrews («¡Usted no me respeta!»), con el que ha tenido un constante «tira y afloja» durante la primera mitad de temporada.

Asimismo, los espectadores conocerán más detalles sobre el devenir de otros personajes como Claire Browne (Antonia Thomas), Jared Kalu (Chuku Modu) y Jessica Preston (Beau Garrett). Con respecto a la «pareja» Browne-Kalu, se abrirá una nueva trama que marcará el –trágico– destino de ambos a nivel personal y profesional.

Después de esta noche, a Telecinco aún le quedan por emitir ocho episodios restantes de la primera temporada. Este décimo episodio es importante pues fue el último que se emitió en 2017 antes del habitual «parón» navideño de la televisión estadounidense en abierto. El drama médico iba a estar un mes sin emitirse, por lo que había que dejar al espectador con ganas de más hasta enero.