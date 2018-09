Julian Schanbel se adentra en los tormentos de Van Gogh

Actualizado 04/09/2018 a las 12:16

«Me parecía absurdo hacer la enésima película sobre Van Gogh, por eso he tratado de realizar un film que diera las mismas sensaciones que cuando se observa una obra de arte», así explicaba el director Julian Schnabel (Nueva Yiork, 1951) en rueda de prensa el retrato que hace de los últimos años del artista holandés en «At Eternity’s Gate», presentada en la sección oficial de la Mostra. Vincent Van Gogh, que muere a los 37 años, es interpretado de forma extraordinaria por Willem Dafoe, quien a sus 63 años muestra en su cara las arrugas y el sufrimiento del propio artista. Dafoe explicó que se preparó para este viaje a los tormentos de Van Gogh leyendo mucho: «Una de las cosas que Julian Schnabel me pidió fue que leyera una biografía en la que se incluyen muchas de las cartas del pintor. Me ayudó muchísimo para comprender su relación con la sociedad y su relación con la naturaleza». En la película, Van Gogh resulta muy lúcido de la dificultad de vender sus cuadros y es consciente de que su éxito llegará en un momento histórico sucesivo: «En la película hay muchos detalles completamente inventados, pero este no. Se deduce de sus cartas», afirma Schabel.

Julian Schnabel, como pintor, ha intentado ofrecer una idea diversa de las anteriores películas sobre Van Gogh. Se nos muestra al artista pintando con el trazo siempre rápido. «Pinto para dejar de pensar», afirma Van Gogh, que en el film se nos muestra como un hombre religioso y obsesionado por su amistad con Gauguin.

La película, como aclaró el director, no pretende ser una biografía del pintor, es ficción. Está basada en dos puntos polémicos de la biografía del artista: Los apuntes que el pintor escribió en Francia, pero que el museo Van Gogh no reconoce, y el hecho de que Van Gogh no muere suicida, sino tiroteado. Jean-Claude Carrière, el guionista, comentó que «sobre la cuestión del suicidio no existe ningún testimonio, por eso hemos luchado contra esa leyenda. En ese momento Van Gogh pintaba muchísimo, casi un cuadro al día. No es muy creíble el suicidio, entre otras cosas ni se ha encontró el arma», concluyó el guionista.

La versión de Julian Schnabel y Willem Dafoe está destinada a ser una obra discutida. En la proyección a la prensa recibió aplausos.