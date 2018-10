El hilarante error de una desorientada Alba Flores

Actualizado 26/10/2018 a las 16:31

Se puso sus mejores galas para asistir a la premiere de «Quién te cantará», la nueva película de Carlos Vermut que protagoniza Najwa Nimri, su amiga desde que compartieron bando en las celdas de «Vis a vis».

Pero en lugar de mostrar su apoyo a la cantante y actriz, Alba Flores se desvió un poco. No sabemos si fue el exceso de flashes o las horas, pero lo cierto es que la hija de Antonio Flores no llegó a la presentación de la nueva película del director de la aclamada «Magical Girl», sino a la de la expareja de otra de sus compañeras de reparto en la prisión de Cruz del Norte, Berta Vázquez.

Y es que el mismo día que se celebraba la premiere de la cinta de Carlos Vermut lo hacía también otra muy distinta, «El fotógrafo de Mauthausen», sobre el horror nazi de un español en el campo de concentración que da nombre al título del filme.

Dirigida por Mar Targarona y protagonizada por Mario Casas, le preguntaron en el photocall de la película si tenía ganas de verla, y su respuesta dejó a la prensa anonadada: «Con muchísimas ganas de ver esta peli, estaba con Najwa codo con codo cuando la estuvo grabando y cada cosa que me contaba me daba más ganas de verla así que tengo mucha expectación». «¿Eres seguidora de Mario?», le preguntan. Aturdida por la pregunta, duda, y responde: «De Carlos y Najwa».

Debieron poner los periodistas cara de sorpresa, y alba Flores se giró y vio que a sus espaldas había un cartel gigante con la cara de Mario Casas y no de su amiga Najwa Nimri. «No me lo puedo creer,. Vale, vale, lo que me acaba de pasar... estoy flipando», terminó diciendo entre risas pero boquiabierta.