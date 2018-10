Las huellas del infierno nazi en un campo de exterminio a través de la piel de Mario Casas

Actualizado 26/10/2018 a las 01:57

Francesc Boix fue uno de los más de 7.000 españoles que, durante casi un lustro, vivieron el horror nazi en primera persona. Avezado fotógrafo, se cuenta que su inteligencia y picardía le sirvieron para sobreponerse a las vejaciones de los oficiales de las SS en el campo de concentración de Mauthausen, tras cuyos muros perecieron más de dos tercios de los 7.200 españoles allí presos. Boix logró burlar el control de los oficiales para esconder 20.000 fotografías que retrataban aquel páramo repleto de hambre y muerte y que, en años posteriores, se convertirían en pruebas fundamentales para inculpar a los responsables de esa atrocidad.

La historia de Boix, a pesar de tratarse de un fotógrafo español, permaneció largo tiempo oculta en la memoria de España. Fue el historiador Benito Bermejo quien, con su libro «El fotógrafo del horror», logró trazar una fiel radiografía del preso que ha servido de inspiración para el último filme de Mar Targarona, «El fotógrafo de Mauthausen», protagonizado por Mario Casas y cuyo propósito es, en palabras de la directora catalana, mostrar al gran público «un capítulo fundamental de nuestra Historia».

Reflejar con fidelidad la figura de Boix ha sido, además, una máxima en la cinta de Targarona, que no dudó en escoger a Mario Casas para el papel protagonista. «Tienen muchas cosas en común. Boix era un joven listo, pícaro y con un gran sentido del humor, cualidades que Mario ha sabido recrear con maestría en la película», destaca.

Doce kilos menos

Casas, por su parte, jamás dudó a la hora de aceptar un personaje tan complejo como el de Francesc Boix. «Leí el guion y acepté sin más. Me pareció una historia fascinante que había que dar a conocer al público. Al fin y al cabo, estamos hablando de nuestra historia, de nuestras raíces». El actor, además, reflexiona sobre la necesidad de «no mirar hacia otro lado cuando se nos cuenta un hecho desagradable». «En la etapa actual vivimos a doscientos por hora, olvidamos con facilidad y no nos interesa aquello que nos apena. Creo que es importante que el cine cumpla su función social y retome historias que tienen que ser contadas», afirma. Casas explica también cómo «El fotógrafo de Mauthausen» recrea el horror nazi desde una perspectiva más ligera que otros filmes del género. «Es una especie de thriller con tintes de trama detectivesca que hacen la película amena y sencilla para el espectador, aunque sin caer en la frivolidad», aclara.

Al aceptar el papel de Francesc Boix, Mario Casas se encontró ante el reto de adelgazar bruscamente para representar con fidelidad al personaje. «Ha sido una de las experiencias más duras de mi carrera», asegura el intérprete. «Si hay algo que me llevo de esta película es el hecho de haberme conocido más a mí mismo. El cambio físico te lleva a sitios impensables pues, cuando pasas tanta hambre, tu mente comienza a jugarte malas pasadas. Lógicamente, no puedo decir que he podido ponerme en la piel de Boix porque su sufrimiento, como el de todos los presos de aquel horror, es inmenso, pero sí puedo decir que el hambre me ha hecho descubrir el tremendo poder de supervivencia del ser humano», concluye.