Antonio de la Torre: «Mujica nos dijo que en las penas se pueden hacer mieles»

Actualizado 02/09/2018 a las 01:30

La participación española ha vuelto a ser mínima en esta 75ª Mostra de Venecia, como ocurre en los últimos años. Dentro de esa cuota mínima ha sido relevante la participación de Antonio de la Torre (Málaga, 1968) que interpreta al expresidente uruguayo José Mujica en «La noche de 12 años», del realizador Álvaro Brechner. El cineasta uruguayo afincado en Madrid aborda en el filme los doce años que Mugica pasó en la cárcel como guerrillero tupamaro y ha tenido buena acogida en la sección Horizontes. Mujica protagoniza también el documental de Emier Kusturica, presentado fuera de competición, con el título de «El Pepe, una vida suprema».

Además de Mujica, en «La noche de 12 años» aparecen sus dos compañeros de prisión, Eleuterio Fernández Huidobro, que luego sería senador y ministro de Defensa, interpretado por el argentino Chino Darín; y Mauricio Rosencoff, escritor, dramaturgo y periodista, al que interpreta el uruguayo Alfonso Tort. Precisamente en el libro que escribieron Huidobro y Rosencoff, «Memorias del calabozo», está basada la película. Álvaro Brechner nos comentó que no trató de hacer una narración carcelaria, de torturas de la cárcel. «A mi lo que me importaba era la lucha existencial de esos presos».

Cuatro viajes

Cuatro veces viajó a Uruguay Antonio de la Torre para empaparse de la historia y hablar con los protagonistas. Del «Pepe» –así lo llama– habla con reverencia y admiración.

P - ¿Qué le llamó especialmente la atención del viejo del expresidente uruguayo?

R - El Pepe es consciente de su ascendencia ante la gente, pero es de una gran sencillez y sin ninguna vanidad. Lo que más me impresionó es su estoicismo. Nos ayudó en la película porque pensó que podía ayudar a comprender la vida de muchos compañeros. Al final nos felicitó con esta frase: «Gracias en nombre de los compañeros anónimos que se quedaron en el camino».

P - ¿Le habló de los sufrimientos como preso?

R - Él no da importancia a su sufrimiento. El Pepe no da «bola» a ese pasado. Sí me contó que durante un par de años tuvo la sensación de estar enloqueciendo; escuchaba voces en el oído.

P - Si Mujica no quiso comentar sus sufrimientos, ¿Huidobro y Rosencoff compartieron algún recuerdo especial?

R - Sí, Huidobro nos dijo que le dolió especialmente escuchar a los militares, mientras reían, decir esta frase: «Estos son los que iban a cambiar el mundo».

P - En la película, una doctora que lo examina le dice: «Agárrese a lo que pueda, aguante». En ese infierno que vivieron los presos, ¿cómo pudieron mantener la esperanza?

R - El Pepe nos dio una idea, que es lo que pretende mostrar la película, resumida en esta frase: «En las mayores penas se pueden hacer mieles».

P - Se ha identificado usted tanto con el personaje Mujica que habla como él, con frases que son sentencias o enseñanzas de un viejo líder político con experiencia y sabiduría. Dígame una última frase de Mujica que le ha impactado.

R - Se trata de una frase del Pepe que será una obviedad, pero es para reflexionar: «Cuando tú pagas algo no lo pagas con dinero, sino con el tiempo que has invertido para conseguir ese dinero. Ese tiempo ya no lo recuperas nunca.