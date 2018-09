La Mostra se divide ante «Suspiria» de Guadagnino, una revisión de un clásico de terror

Actualizado 01/09/2018 a las 20:47

Uno de los grandes esperados de la Mostra de Venecia era, sin duda, el director Luca Guadagnino y su «Suspiria», la primera película italiana en concurso para el León de Oro. Pero este filme de terror, remake clásico de la película «Dario Argento» (1977), ha sido acogido con división de opiniones en la proyección a la prensa. Aplausos y también abucheos para un retrato terrorífico que hace que el director se aleje de la estética luminosa de «Call me by your name» (2017).

Todo para narrar la oscura historia de una bailarina, interpretada por Dakota Johnson –que ya trabajó para Guadagnino en «A bigger splash» (2015)–, que llega al Berlín de la década de 1970 para inscribirse en una prestigiosa compañía de danza a las órdenes de la misteriosa coreógrafa Madame Blanc, a la que da vida Tilda Swinton. Pero la joven pronto descubrirá que la academia es en realidad el escenario de horribles crímenes y el centro de poder de un grupo de brujas que encaran un profundo conflicto interno entre ellas. «Es una película sobre lo terrible de las relaciones entre personas, lo terrible de lo femenino y lo terrible de la historia», resumió Guadagnino.

«Lo crucial era que la danza no fuera un adorno y que pudiera ser utilizada como personaje, como lenguaje de la trascendencia de la magia», subrayó. Por eso, «Suspiria» tiene como hilo conductor de esta historia la danza moderna –y no clásica como en la versión original– en una película dividida en seis actos y un epílogo.

La «Suspiria» de Guadagnino es una trama de poder entre mujeres ambientada en un 1977 que, recordó, «fue un tiempo muy importante para las revueltas feministas sobre todo en Europa» y que llega en un momento, el actual, con este tema candente con el #MeToo. «Desde el punto de vista de los hombres y como europeo encuentro muy interesante un movimiento como el #MeToo, tan femenino y americano. Es evidente que se trata de un hito del que no se regresa y que ha agitado las conciencias», consideró.

Sueños cumplidos

«La película aborda temas que amo como la danza, las brujas y la magia. He crecido amando estas cosas y fascinada por esos grupos de mujeres, sintiendo el misterio y la magia. Tener esa mirada desde dentro fue algo místico para mi», celebró la actriz. En el mantenimiento del suspense juega un papel importante la música, encargada al cantante del grupo británico Radiohead, Thom Yorke, que se estrena en la realización de bandas sonoras. «Cuando vinieron a buscarme pensé que estaban locos porque nunca antes había hecho música para cine y la de 'Suspiria' es legendaria», apuntó el solista.

Además, la película ha generado expectación gracias al rumor que asegura que Swinton ha interpretado también al anciano doctor Jozef Klemperer, un psicoanalista que trata a las jóvenes bailarinas e interpretado por Lutz Ebersdorf, de quien poco se sabe. Para intentar dispersar este rumor, la actriz lo negó e incluso leyó una carta en la que el presunto Ebersdorf excusaba su ausencia, pero no sirvió de nada porque las dudas siguen en el aire.