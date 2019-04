Los males de la Semana Santa: La idolatría

Seguir Adolfo Vigo Actualizado: 10/04/2019 07:52h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Existe en la Semana Santa y, por ende, en muchas personas que integran nuestras Hermandades cierto grado de idolatría. Recuerdo una anécdota que me ocurrió siendo miembro de junta, hablando una tarde que un grupo de persona sobre la religiosidad de las Hermandades les dije que el Señor en verdad es una Imagen bendecida pero que no es el verdadero Señor, que es un medio para acercarnos al de verdad, al que se encuentra en el sagrario de la iglesia, que sí que es el Señor. Esta afirmación me costó más de un improperio, y que por poco me llevaran a la plaza de la Catedral y me quemaran en una pira por blasfemo, cuando los que estaban cometiendo el