Tarde, inusitadamente tarde. Pero empiezan a llegar. Si Cádiz enamora, si esta tierra ocupa un espacio en el corazón de tantos, no es sólo por el sol y las playas. Eso no es patrimonio exclusivo del gaditano. El pellizco del sur del sur es ... mucho más profundo y atrapa en la raíz: es su idiosincrasia, su gente, su manera de ser y de vivir. Y su arte, la máxima expresión humana.

Andalucía por extensión, esta provincia en particular, ha parido los mejores artistas; tantos que son innombrables, algunos incluso desconocidos. Rocío, Lola, Camarón... su figura es tan inmensa que ni siquiera necesitan apellidos. Han derribado fronteras y exportado el alma de su origen, y en este viaje de ida y vuelta Cádiz empieza a devolverles una pequeña parte de tanto que le dieron.

Este viernes de Dolores, en el día de su santo, se inauguraba el centro cultural de La Faraona, el año del centenario de su nacimiento. Sigue la estela del museo de José Monge en La Isla y de 'la más grande' en Chipiona. Proyectados están, próximos en abrirse paso, los espacios que llevan el nombre de Alejandro Sanz (Alcalá de los Gazules) y Paco de Lucía (Algeciras).

Los conceptos han cambiado. El visitante ya no busca esa instalación fría, cerrada, en la que encontrar cuatro trajes, dos discos y tres papeles. Demanda una experiencia, y al menos la tardanza ha servido para que se levanten espacios vivos y adaptados a los nuevos tiempos. Además, resultará clave que estos lugares no se conviertan sólo en escenarios de acogida para turistas o interesados, sino en centros culturales y de interpretación desde donde se apoye la música y el flamenco. La inversión es necesaria para no dejarlos morir.

Un museo de tales figuras puesto en valor significa mucho. Antaño parecían una 'obligación' de las administraciones, un homenaje a artistas que se marcharon y dejaron un notable legado. Pero ahora existe un turismo cultural que supone un interesantísimo retorno económico. Son miles los aficionados que acuden a San Fernando por la llamada de Camarón, que siguen los pies de Rocío Jurado y que arribarán a Jerez al compás del taconeo de Lola. Cádiz tiene mucho más de lo que se ve, y su principal atractivo está en sus intangibles. Es su personalidad.