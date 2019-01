Símbolos nacionales, símbolos de libertad Las palabras del Rey han sido oportunas y certeras, porque ayudan a entender la importancia de defender los símbolos constitucionales

ABC

Su Majestad el Rey dedicó su discurso de la Pascua Militar a un encendida reivindicación de la bandera nacional, símbolo de la unidad y pluralidad de España. Las referencias del Monarca a la enseña bicolor la vincularon con la historia común de los españoles y con el orden constitucional de 1978. Fue, en definitiva, un llamamiento del Rey a ver en la bandera nacional un símbolo de unión entre españoles en el marco de un régimen democrático de libertades y derechos individuales. Toda nación tiene sus símbolos y, como tales, representan los valores sobre los que se asienta la convivencia pacífica. La bandera es, probablemente, el principal de todos ellos y resume lo que un país ha sido y es, también lo que puede seguir siendo.

Los ataques a la bandera nacional, similares a los que se dirigen contra la Monarquía, buscan ante todo erosionar los valores constitucionales que una y otra representan. Es cierto que un régimen de libertades también debe defender la libertad de expresión y los tribunales, singularmente el europeo de Derechos Humanos, han entendido que la ofensa a la bandera o a la imagen del Monarca no es delictiva si persigue una crítica política. Aunque haya que aceptar, porque no queda otra opción, esta interpretación generosa de la libertad de expresión, lo cierto es que aun no siendo delito, la finalidad de quien quema una bandera o una foto del Rey es socavar la convivencia entre españoles y generar enfrentamientos civiles. La experiencia en Cataluña o en las manifestaciones violentas de la extrema izquierda lo demuestra con creces, y por esto mismo no es oportuno modificar el Código Penal para despenalizar en todo caso las ofensas a los símbolos e instituciones del Estado.

También es significativo que esta defensa de la bandera nacional haya tenido como marco la Pascua Militar, acontecimiento propicio para resaltar también el papel constitucional de las Fuerzas Armadas, institución y símbolo de la unidad nacional. La modernización de nuestro Ejército, en todos los sentidos, es uno de los principales rasgos de estas cuatro décadas de Consti