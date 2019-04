EDITORIAL ABC Sigue la amenaza del «Gobierno Frankenstein»

Ateniéndonos al compromiso de Albert Rivera -expresado durante su intervención en el Foro ABC, de que ni por acción (con su apoyo) ni por omisión (con su abstención) facilitará un nuevo Gobierno del PSOE- la encuesta que hoy publicamos indica que la única opción que suma es la reedición del lamentable grupo de socios que llevó a Sánchez a La Moncloa. Porque la subida de la intención de voto a Ciudadanos que registra el sondeo GAD3 le daría diputados suficientes para, sumados a los del PSOE, superar holgadamente la mayoría absoluta del Congreso. No debiera haber lugar para esa posibilidad siempre que Rivera cumpla la palabra dada. Pero lo cierto es que el centro-derecha sigue reo de su división y del modelo proporcional que rige en el sistema electoral. En porcentaje, la opción PP-Cs-Vox suma, de acuerdo con la encuesta, dos puntos más que la izquierda (PSOE-Podemos), y sin embargo estos dos últimos partidos obtendrían once diputados más que la suma de los que consigan Casado, Rivera y Abascal. De nuevo nos hallamos ante un problema por el momento irresoluble para la derecha. El consuelo para esta opción, que también refleja la encuesta, es que a tres semanas del 28-A un 30 por ciento de los españoles aún no tienen decidido su voto. Llama la atención que son los votantes de Ciudadanos los que en mayor porcentaje (un 37 por ciento) creen que pueden cambiar de opción, muy por encima de quienes hoy en día votan a otros partidos.

Los españoles sin duda se juegan mucho el 28-A, por eso estas tres semanas son vitales para que Sánchez no reedite el fatídico pacto con todos los partidos (populistas, nacionalistas, separatistas y proetarras) que cooperan en la destrucción de España, su modelo de convivencia y su prosperidad. La papeleta se introduce con la mano, pero se vota con la cabeza.