EDITORIAL ABC Por una selectividad única

ABC Actualizado: 07/06/2019 00:34h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Las incidencias que han vuelto a surgir en el examen de selectividad de este año, después de que muchos estudiantes se quejaran del diferente grado de dificultad que presenta la prueba en función de la comunidad de residencia, ha reabierto el debate sobre la necesidad de implantar un ejercicio común a escala nacional. El PP presentó ayer en el Congreso una proposición para acabar con las incomprensibles discrepancias que existen entre las distintas autonomías a la hora de evaluar el acceso a la Universidad, ya que, hoy por hoy, cada gobierno regional decide tanto la fecha como el contenido de los exámenes, pervirtiendo con ello el principio esencial de igualdad. No es de recibo que algunas comunidades sean mucho más laxas a la hora de calibrar los conocimientos adquiridos por los estudiantes en comparación con otras, sobre todo si se tiene en cuenta que la nota de la selectividad resulta determinante a la hora de escoger una carrera universitaria. El sistema vigente no solo genera una incomprensible desigualdad en función del territorio donde se viva, sino que, además, no beneficia a los mejores alumnos, puesto que la calificación final depende, en gran medida, tanto del nivel de exigencia que presenten los distintos exámenes como de la mayor o menor generosidad a la hora de corregirlos.

La implantación de una selectividad única, por el contrario, garantizaría la igualdad de oportunidades a los estudiantes, al tiempo que contribuiría a homogeneizar el contenido curricular y facilitaría la medición de resultados a escala nacional para premiar a los mejores sistemas educativos. El rechazo del Gobierno a esta posibilidad carece de justificación y, por desgracia, solo persigue contentar a los nacionalistas. Una prueba común y objetiva es de justicia y sentido común.