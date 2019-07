Editorial ABC Sánchez humilla a Iglesias

Sabdeora de las bajísimas horas en las que se encuentra el populismo, la dirección del PSOE aprobó ayer por unanimidad que Sánchez intente formar un Gobierno en solitario, y lo hizo solo unas horas después de que Pablo Iglesias insistiese en su idea del Ejecutivo de coalición. Tan rápida respuesta de los socialistas revela en qué situación de superioridad se hallan frente a un Podemos absolutamente desnutrido de cualquier fuerza a la hora de negociar su futura colaboración con el segundo mandato del sanchismo. Sabe Sánchez que si Iglesias no se aviene a facilitar su investidura, el movimiento podemita podría quedar arrasado en unas nuevas elecciones y por eso plantea este órdago, centrado en ese neologismo del «Gobierno de cooperación», que significa que no habrá cartera alguna para Podemos en el futuro Ejecutivo. Dos semanas tiene Iglesias para adherirse a ese proyecto de colaboración externa, pues Sánchez ya enseñó sus cartas la semana pasada para fijar fecha para la sesión de investidura con solo el apoyo del partido de Revilla, es decir, 124 de 365 diputados, a 52 de la mayoría absoluta de la Cámara, a un mundo aún para renovar la estancia en La Moncloa, pues aunque Iglesias ceda con las migajas que le conceda Sánchez, este habrá de esperar, en segunda votación, que los separatistas se avengan a abstenerse. En cualquier caso, el principal problema del líder socialista no es tanto la investidura como la gobernabilidad durante toda la legislatura, donde si el bloque de centro-derecha se mantiene firme como oposición, Sánchez siempre dependerá de los votos de los soberanistas y los proetarras (amén del insaciable PNV) para sacar adelante los próximos presupuestos, tarea en la que fracasó el PSOE y que motivó las elecciones del 28 de abril. Con la sentencia del «procés» de por medio, a Sánchez le será imposible aguantar en el poder con semejantes socios.