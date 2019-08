EDITORIAL ABC Inaceptable vaivén en inmigración

No es que haya sorprendido la estrepitosa falta de coherencia del Gobierno de Pedro Sánchez, porque es la única constante en toda su acción. Decir una cosa, hacer lo contrario o hasta hacer ambas cosas a la vez es el pan de cada día en La Moncloa. Por ello, no resultan extraños los constantes cambios de dirección en el asunto de la acogida de inmigrantes rescatados en alta mar por parte de la organización Open Arms. En este asunto ha pasado de la escandalosa utilización propagandística de la llegada del Aquarius a la más absoluta indiferencia en lo que respecta a la solución para los que se encontraban ahora esperando poder desembarcar. El Gobierno ha ignorado incluso los malos modos hacia España del ministro del Interior italiano y ahora parece que actuará a rebufo de otros países europeos para acoger a una parte de las personas que se encuentran en el barco.

Aunque sea mucho pedir para alguien como el presidente del Gobierno en funciones, se impone que lance cuanto antes una verdadera propuesta para fijar junto al Partido Popular, el principal partido de la oposición, y las demás fuerzas políticas, una posición razonable y conjunta para hacer frente a este problema, que va a estar presente en la vida de nuestro país en las próximas décadas. No se puede utilizar el pretexto de que no hay un acuerdo entre los distintos países europeos para ocultar que tampoco existe este consenso en España. Sánchez ya ha visto que la utilización política de este fenómeno tan dramático no le sale a cuenta y que, al contrario, a falta de consenso entre los partidos, la política migratoria queda en manos de una ONG que carece de controles democráticos y cuyos fines pueden no ser siempre compatibles con el interés nacional.