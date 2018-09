Editorial Diplomacia a la deriva Al ministro de Exteriores de este Gobierno tan desafinado se le ha encomendado, ante todo, la misión de contrarrestar la ofensiva propagandística de los independentistas, asunto urgente y pendiente

Un país como España tiene intereses permanentes que trascienden a la alternancia en el poder y que deben ser excluidos de la política partidista, incluso cuando un Gobierno quiere aplicar una orientación propia, muy legítima, a la política exterior. Sin embargo, Pedro Sánchez, como en tantos otros campos, y más allá de sus circuitos internacionales, tampoco tiene una estrategia diplomática definida, lo que le lleva a multiplicar gestos erráticos que empiezan a tener consecuencias. La diplomacia debe ser gestionada con prudencia y tiento. No sirve de nada intentar tapar un desaguisado como el de los misiles vendidos a Arabia Saudí con otro aún peor, como sería el reconocimiento de Palestina sin coordinarlo con nuestros socios europeos. No puede esperarse otra cosa, sin embargo, de un presidente del Gobierno que cambia de opinión sin mayor justificación, como ha hecho con el tratado de libre comercio con Canadá, que no hace mucho le parecía una catástrofe y ahora es un ejemplo de buenas prácticas.

Incluso alguien tan excéntrico desde el punto de vista político como el alcalde de Cádiz es capaz de separar sus opiniones de los intereses reales de la sociedad. Por desgracia, la ausencia de una representación oficial adecuada en la inauguración del AVE a La Meca es una desastrosa señal de las consecuencias de una falta de prudencia -también notable en las relaciones con Marruecos, con el telón de fondo de la crisis migratoria- que puede costar muy cara a las empresas españolas. Al ministro de Exteriores de este Gobierno tan desafinado se le ha encomendado, ante todo, la misión de contrarrestar la ofensiva propagandística de los independentistas, asunto urgente y pendiente, pero de vez en cuando convendría que contribuyese a poner un poco de orden entre sus colegas en vez de añadir confusión.