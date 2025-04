Martínez Ares: «La organización del Concurso lleva muchos años en manos de los mismos y no se dan cuenta de la realidad»

Antonio Martínez Ares fue el protagonista del programa 'Escala Sur' que presenta Roberto Leal en la cadena andaluza. Por primera vez, el autor de Carnaval se refería a la polémica sobre la retransmisión del Concurso del Falla en 2020 , después de que el Patronato cediera sus derechos a Onda Cádiz y dejara a Canal Sur al margen 30 años después.

Martínez Ares está dolido con los organizadores del Concurso, tal y como ha reflejado en sus letras sobre las tablas y en sus declaraciones a los medios en años anteriores. «Yo decidí tirar la toalla y renunciar a la organización» , apunta quien sólo se preocupa de «cuándo me toca ir a cantar».

Antonio Martínez Ares estuvo 13 años sin participar en el COAC hasta que en 2016 volvió a sentir la llamada del Carnaval. Sin palabras nos quedamos al escuchar la historia de boca del ‘maestro’ #EscalaSur4 pic.twitter.com/5oo3KeiFPE — Escala Sur (@EscalaSurCSTV) December 11, 2019

Entiende que este conflicto «preocupa», especialmente a los carnavaleros andaluces que podrían perderse el COAC en su televisión. No obstante, cree que ambas plataformas alcanzarán un acuerdo porque es lo que conviene a todos. «Esto que está pasando es un ‘pa ná’. Me gustaría que hubiera un entendimiento , confío en que lo habrá por el buen desarrollo de la fiesta y los andaluces. Espero que desde el Patronato se haga algo».

« Creo que falta sensatez . Hay un hartazgo muy grande en la gente que forma parte del Concurso. La organización está en manos de los mismos que llevan mucho tiempo organizándolo y no se dan cuenta de la realidad. Algunos no participan en el Concurso y no saben de qué va esto ». Ares ha querido ser moderado, pero se lee perfectamente más la tristeza que el enfado por el devenir del certamen de coplas.

SORPRESÓN de la comparsa de @mellamoares al maestro. En directo en #EscalaSur4 Los Carnívales cantando el precioso pasodoble que el autor le dedico a su padre 👇🏼 pic.twitter.com/0ro1vsj3t4 — Escala Sur (@EscalaSurCSTV) December 11, 2019