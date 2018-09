Cómo colocar correctamente el equipaje y no tener un accidente durante la Operación Retorno Ante el inicio de cualquier viaje es tan importante hacerlo con un vehículo en buen estado como con el equipaje bien colocado y protegido

ABC MOTOR

@abc_motor Madrid Actualizado: 01/09/2018 02:43h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Colocar los objetos en el coche de manera compensada e intentar no llevar bultos sueltos son algunas de las recomendaciones que ya hemos comentado en anteriores ocasiones. Pero además de las normas básicas para viajar seguro, también hay que tener en cuenta otras, en este caso para no cometer una ilegalidad. De hecho, hay que tener en cuenta que cada coche es diferente y, por eso, debemos asegurarnos de no superar la capacidad de carga recomendada por el fabricante. Así, evitaremos aumentar el desgaste del vehículo y, sobre todo, dificultar la conducción a la hora de acelerar y frenar.

En un estudio realizado por el RACE y GoodYear sobre los desplazamientos largos por vacaciones, el criterio a la hora de colocar el equipaje en el coche es:

Estos datos indican que los conductores, por regla general, subestiman el riesgo que representa un vehículo cargado de forma incorrecta. Un vehículo cargado es más difícil de conducir que uno sin carga, especialmente por un mayor balanceo ante cualquier maniobra, lo que conlleva más inestabilidad.

Del mismo modo, si se sobrecarga un vehículo, los sistemas de seguridad electrónicos, como es el caso del control de estabilidad (ESP), se pueden ver afectados, al igual que el sistema de frenado y suspensiones, lo que puede aumentar la distancia de frenado.

Consejos para colocar la carga del maletero

El conductor debe cargar correctamente el equipaje en el espacio del maletero y adaptar su estilo de conducción. De no hacerlo se corre el peligro de perder el control o, en caso de accidente, el equipaje golpee a los ocupantes empeorando las consecuencias.