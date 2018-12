DS 3 Crossback: diseño rompedor, lujosos detalles y altas prestaciones El SUV compacto de la marca francesa de automóviles de lujo ya se puede pedir en cualquier punto de la Red Comercial DS en España con un precio desde 24.700 euros

S. M.

@abc_motor MADRID Actualizado: 14/12/2018 17:17h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Con el lanzamiento del DS 3 Crossback en España, la marca francesa de automóviles de lujo consolida la renovación de su gama apostando, de nuevo, por reflexionar sobre las características estéticas, tecnológicas y prestacionales de los SUV en la próxima década, sin perder la vocación de DS Automobiles por llevar todo el savoir-faire del lujo francés al automóvil con una fusión única de elementos artesanales con tecnologías innovadoras que anticipan la conducción del futuro.

Este modelo mantiene la apuesta de la marca por la personalización, que se manifiesta en aspectos como las cinco Inspiraciones, basadas en lugares emblemáticos de la capital francesa, que permiten que el interior sea un fiel reflejo de sus usuarios, combinando colores y materiales tanto en el interior como en el exterior del vehículo. Unas posibilidades de elección que se refuerzan con 9 tipos de llantas, 9 colores de carrocería y 3 colores de techo.

El DS 3 Crossback estrena tecnologías espectaculares como los proyectores DS Matrix LED Vision, los tiradores de las puertas escamoteables que se despliegan automáticamente y un puesto de conducción totalmente digital. Una modernidad que va de la mano con un gran confort, una gran cantidad de equipamiento de seguridad y funciones de ayuda a la conducción, entre ellas la conducción autónoma de nivel 2, todo ello con un confort y una acústica sin precedentes.

Motorizaciones y electrificación

Bajo el capó, el DS 3 Crossback es el primer vehículo que incorpora la última evolución del motor gasolina PureTech de 155 CV asociado al cambio automático de 8 velocidades EAT8, pensada para optimizar las prestaciones y las sensaciones. Otros dos PureTech (130 y 100 CV) completan la oferta gasolina bajo la nueva reglamentación Euro 6.3. Dos motores diésel Euro 6.2 BlueHDi de 100 CV y 130 CV están disponibles desde el lanzamiento.

En cuanto a estructura de gama, este nuevo modelo se comercializa en España en cuatro acabados (Be Chic, So Chic, Grand Chic y Performance Line) y la serie especial de lanzamiento La Première. Los precios arrancan en los 24.700 euros del DS 3 Crossback Be Chic con motor PureTech 100 y caja de cambios manual y culminan en los 39.100 euros de la serie especial La Première, asociada a la mecánica PureTech 155 con cambio automático EAT 8.

Es más, a lo largo de 2019, el DS 3 Crossback se convertirá en el primer modelo de la nueva generación de vehículos eléctricos desarrollados por PSA con el lanzamiento de la versión E-Tense, que contará de un motor de 100 kW (136 CV) alimentado por una batería de 50 kWh que permite una autonomía de más de 300 km de recorrido (ciclo WLTP, que corresponde a 450 km en ciclo NEDC).

La seguridad ante todo

Asimismo, al volante, el DS Drive Assist supone un paso hacia la conducción autónoma. Gracias al radar y a la cámara de a bordo, el DS 3 Crossback se adapta a las condiciones del tráfico: sigue automáticamente la trayectoria elegida por el conductor en el interior de su carril y adapta la velocidad automáticamente para respetar la distancia de seguridad hasta la parada completa si es necesario. El conductor puede tomar el control en cualquier momento. Se puede usar hasta los 180 km/h (según la legislación de cada país). Es muy útil en caso de atascos o en autopista.

Porque con la seguridad no se juega, DS 3 Crossback ofrece, además, equipamientos de última generación, como la frenada de emergencia automática (Active Safety Brake), que detecta a peatones, ciclistas, etc, incluso de noche. En caso de emergencia, el vehículo puede frenar sin acción alguna por parte del conductor.

Y también es posible aparcar automáticamente es posible en este modelo gracias al DS Park Pilot. Este sistema detecta una plaza de parking adecuada para el tamaño del DS 3 Crossback, simplemente pasando por delante a una velocidad de hasta 30km/h. En la pantalla táctil el conductor selecciona si desea estacionar en batería o en línea y solo tiene que mantener pulsado el botón Park para que la magia actúe.