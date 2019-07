La violación de cinco menores a una joven reabre el debate en Alemania sobre la edad mínima penal En Alemania, la edad mínima de responsabilidad penal está en los 14 años Los cinco acusados de la agresión comprenden edades de entre 12 y 14 años

«La ecuación 'a más leyes menos criminalidad' no funciona con los jóvenes», así ha respondido el presidente de la Asociación de Jueces de Alemania, Jens Gnisa, a la petición del jefe del sindicato de la policía, Rainer Wendt, de rebajar la edad penal a doce años (actualmente en los 14). La solicitud de Wendt –que también ha rechazado la ministra de Justicia Christine Lambrecht–, responde a la violación y agresión de cinco chicos de entre doce y catorce años contra una joven de 18 el viernes pasado en Mülheim. Si a lo anterior se suma que los niños son miembros de la minoría búlgara de Turquía y la víctima alemana, la polémica está servida. Ante la intrumentalización xenófoba de la ultraderecha sintonizada a la prensa sensacionalista, la policía ha remarcado que la gran mayoría de crímenes contra la libertad sexual en Alemania los perpetran ciudadanos alemanes, mientras que la proporción entre personas migrantes es del 12%.

La fiscalía de Duisburg que investiga el caso de la violación en grupo informó que uno de los sospechosos de catorce años se encuentra bajo custodia policial debido a que es considerado como un potencial y peligroso reincidente.

Junto a la demostración de indignación y conmoción, los medios alemanes están abocados estos días al reabierto debate acerca de la edad mínima de responsabilidad criminal: esa edad es de 14 años, mientras que en Suecia es de 15, de 13 en Francia, de 12 en Bélgica y de tan solo 10 en Reino Unido. Eso hace que en este caso los sospechosos menores de esa edad serán tratados por la Oficina de Bienestar de la Juventud y no por los tribunales. Lo anterior, a pesar que la participación de menores es mínima: según la policía el año pasado se denunciaron en Alemania 45.536 delitos sexuales, de los que 8.047 fueron violaciones; de estos, hubo 64 niños involucrados de alguna manera: 52 de ellos eran alemanes, doce extranjeros.

Naciones Unidas recomienda que la edad mínima de responsabilidad penal no sea inferior a los 12 años; en Alemania, de acuerdo con el artículo 19 del Código Penal, quien no haya cumplido 14 años de edad no puede asumir la responsabilidad por delitos cometidos, aunque sí pueden ser considerados responsables en virtud del derecho civil y deben pagar una indemnización. En este país, es a partir del séptimo año de vida que un niño puede ser responsable si entiende que actuó en el momento del delito de manera perjudicial. Si no es posible hacer responsable al niño, son los padres quienes deben responder: en el caso de Mülheim y siguiendo la normativa alemana, son los padres sobre quienes debería recaer la ley –pagando indemnizaciones por gastos de tratamiento y terapia de la víctima– al no cumplir su deber de supervisión. También es posible que se prive a los padres de la custodia del niño que ha cometido el delito colocándolo en una familia de acogida o en un hogar de menores.