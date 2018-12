Tiroteo espectacular en el corazón de Estrasburgo, no lejos de la catedral gótica. Hacia las 20.00h., uno o varios hombres irrumpieron a tiros, precipitando el caos urbano, atizando un estallido de pánico nacional. Al menos hay dos muertos y once heridos, y fuentes policiales señalan que han identificado al responsable, que no sería un extraño para las fuerzas del orden, y que se ha atrincherado en la rue d'Epinal, donde se han intercambiado disparos. El suceso podría tratarse de un atentado terrorista.

«Hemos escuchado varios disparos, quizá tres, y hemos visto a bastantes personas correr. Una ha caído, no sé si porque ha tropezado o porque ha sido herida. La gente del bar ha gritado: "¡Cierra, cierra!". Y el bar ha sido cerrado», ha informado un testigo de los hechos a AFP.

En la alcaldía de Estrasburgo, el alcalde de la ciudad lanzó un llamamiento a la población, invitando a los ciudadanos a no salir de casa, mientras la policía intentaba arrestar a uno o varios autores de un tiroteo que se cobró varios heridos, según las primeras estimaciones oficiosas.

En París, minutos más tarde, Christophe Castaner, ministro del Interior, abandonó precipitadamente el palacio del Elíseo, donde participaba en una reunión de trabajo, relacionada con la crisis de los chalecos amarillos, dirigiéndose a su despacho, para intentar dirigir las primeras operaciones.

En Estrasburgo, a la misma hora, el prefecto de la región Gran Este y Bajo Rin, lanzaba un mensaje de urgencia a través de las redes sociales: «Llamamiento urgente a la población. Acontecimientos graves están sucediendo en el centro de Estrasburgo, en las inmediaciones de la prefectura de policía. Se aconseja a los ciudadanos retirarse rápidamente a sus domicilios».

En París, el ministerio del Interior lanzaba mensajes muy semejantes: «Acontecimientos graves, en Estrasburgo. Seguiremos informando. Se aconseja seguir las instrucciones de las autoridades».

«Me acaba de pillar un #tiroteo en el centro de #Estrasburgo. La policía ha desalojado todo el mercado de navidad y nos han metido en los sotanos de los restaurantes para asegurar la protección de toda la gente. Estoy con más de 50 personas aquí refugiado», ha tuiteado el europarlamentario español Carlos Iturgaiz.

There are reports that one person is dead and three are injured after the gunfire in #Strasburg. pic.twitter.com/uQPn1MJSfr