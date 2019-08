Trump defiende la compra de Groenlandia como «un gran negocio inmobiliario» El presidente de EE.UU. tiene prevista una visita oficial a Dinamarca el mes próximo, durante la cual se verá con la reina Margarita, la primera ministra y los gobernadores autónomos de Groenlandia y las islas Feroe

El presidente de Estados Unidos admitió el domingo que ha estudiado la posibilidad de hacer una oferta económica a Dinamarca para la compra de la isla de Groenlandia, con la intención de hacer «un negocio inmobiliario». «Es algo de lo que hemos hablado. Básicamente, es propiedad de Dinamarca. Somos muy buenos aliados de Dinamarca. Protegemos a Dinamarca como protegemos a otras partes del mundo. Cuando surgió la idea dije: Me interesa. Es interesante», dijo el presidente a su regreso a Washington tras su receso de vacaciones.

La semana pasada varios medios norteamericanos revelaron, citando fuentes anónimas, que la Casa Blanca había estudiado la opción de hacerle una oferta a Dinamarca por Groenlandia, la mayor isla del planeta, cubierta en un 80% de hielo y donde residen unas 60.000 personas. Trump tiene prevista una visita oficial a Dinamarca el mes próximo, durante la cual se verá con la reina Margarita, la primera ministra Mette Frederiksen y los gobernadores de los territorios autónomos de Groenlandia y las islas Feroe.

La primera ministra danesa guardó silencio sobre la propuesta hasta el domingo, cuando finalmente calificó la idea de absurda. «Groenlandia no está en venta. Ni siquiera es propiedad de Dinamarca. Groenlandia sólo pertenece a los groenlandeses», dijo Frederiksen en una entrevista concedida al diario Sermitsiaq. «Espero que esa idea no sea más que una broma», añadió. El gobierno autónomo de Groenlandia también ha rechazado frontalmente cualquier oferta de compra por parte de EE.UU.

Tras las declaraciones de Frederiksen, Trump amenazó con cancelar su visita. «Estoy pensando si voy. No tengo la obligación de ir, pero tal vez lo haga. Primero voy a Polonia, y después a Dinamarca, no por este motivo [la compra de Groenlandia] sino por otros. De todos modos no es mi prioridad», dijo el presidente el domingo. Aun así, Trump dijo que a Dinamarca le interesa cerrar una venta. «Sería como una venta inmobiliaria. Mantener la isla le resulta perjudicial a Dinamarca porque pierde 700 millones al año por gestionarla».

Las fuerzas armadas norteamericanas tienen una base aérea en Dinamarca desde 1943, en virtud de un acuerdo de defensa mutua firmado tras la invasión nazi del norte de Europa. Durante la Guerra Fría, EE.UU. quiso desarrollar un complejo sistema de defensa con misiles nucleares bajo la capa de hielo de la isla, algo que intentó en secreto y de lo que desistió por las complicaciones técnicas.

La idea del presidente ha provocado la hilaridad entre sus detractores pero ha habido políticos y medios conservadores en EE.UU. que niegan que sea descabellada. Estos últimos recuerdan que la Casa Blanca ha cerrado exitosamente tratos como este en el pasado, adquiriendo la Luisiana a Francia; Alaska a Rusia; Filipinas a España y, más recientemente, las Islas Vírgenes a la propia Dinamarca.