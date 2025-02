Renzi amenaza con abandonar el Gobierno de Conte

El ex primer ministro italiano Matteo Renzi

El Gobierno del primer ministro, Giuseppe Conte, aparece cada día más frágil: el conflicto entre el poder central y las regiones se agrava, mientras Matteo Renzi, líder de Italia Viva , amenaza a Conte con abandonar la mayoría gubernamental. En un pleno del Senado, donde el primer ministro informó de las medidas adoptadas para la fase 2 contra el coronavirus, que comenzarán el próximo lunes, Renzi atacó duramente a Conte: «No negamos plenos poderes a Salvini -líder de la Liga-, para dárselos a otro». El ex primer ministro Renzi es partidario de que, ante la gravísima crisis a la que se enfrenta Italia, se proceda con una mayor apertura de las actividades y con más rapidez de la programada por el Gobierno Conte. El Ejecutivo ha establecido un prudente desconfinamiento entre el 4 y 18 de mayo, permitiendo el 1 de junio las últimas aperturas, en bares y restaurantes, peluquerías y centros de estética, y en septiembre, las escuelas.

Renzi atacó a Conte por actuar con populismo y quitar libertades a los italianos como no había ocurrido ni durante la lucha contra el terrorismo: «La presidenta del Tribunal Constitucional, Marta Cartabia, ha dejado claro que en estas situaciones de emergencia la Constitución es la brújula: incluso durante el terrorismo no nos hemos desviado tanto de la Constitución». «Su discurso, presidente Conte –añadió Matteo Renzi-, requiere respuestas en nombre de la libertad y la verdad: los italianos se encuentran en un estado que recuerda el arresto domiciliario por la emergencia. No salimos de esto con un paternalismo populista o una visión sin política».

Criticó igualmente que el Ejecutivo de Conte esté gobernando mediante decretos ley , pidiéndole que lo haga «con más prudencia». Finalmente, el líder de Italia Viva amenazó con abandonar la mayoría gubernamental «si el “premier” elige el camino del populismo». El presidente de la República, Sergio Mattarella, mostró su apoyo a Conte, al señalar que la Constitución ha sido respetada por parte del Gobierno.

Conflicto con las regiones

Mientras tanto, algunas regiones se enfrentan a la gradualidad y cautela de Conte en la reanudación de las actividades productivas. Por ejemplo, la presidenta de Calabria, Jole Santelli , del centro derecha, ha autorizado la apertura de bares y restaurantes y anuncia que firmará una ordenanza cerrando las fronteras de su región para impedir la entrada a quienes llegan de otras regiones. En su intervención en el parlamento, Conte ha criticado a las regiones que pretenden actuar por su cuenta, advirtiendo que sus «iniciativas son ilegítimas».

Este enfrentamiento con las regiones, por una lado, y la tensión dentro de la propia mayoría gubernamental, por otro, reflejan la fragilidad y confusión que hoy reina en la política italiana . A pesar de todo, la popularidad del Ejecutivo es alta –su consenso alcanza entre el 70 y 80 por 100, según diversas encuestas-, porque los italianos apuestan más por la unidad ante la grave crisis económica y social.