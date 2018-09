La Policía de Reino Unido ha detenido este sábado a una persona después de un apuñalamiento en el centro de la localidad de Barnsley, suceso que se ha saldado con un herido leve.

UPDATE: Please see below for update on #Barnsley town centre incident. One person is in police custody. If you see anything suspicious or hold information about this morning's incident, please call 101 quoting incident number 246 8/9/18 pic.twitter.com/dAlXzlaX9y

Poco antes, la Policía del condado de Yorkshire del Sur había señalado que estaba respondiendo a un «incidente grave» en la zona, tras lo que varios medios británicos informaron sobre un presunto apuñalamiento.

Así, la Policía ha detallado que desplegó efectivos en la zona tras las informaciones sobre un hombre herido tras ser apuñalado y la presencia de un individuo armado con un cuchillo en el lugar.

Several police officers are in the town of #Barnsley after a serious incident was reported earlier by @syptweet - The town is not in lockdown. But locals are being told to be vigilant. Several areas have been cordoned off @itvcalendar@itvnewspic.twitter.com/OV7KenTC7T