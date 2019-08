Primeras dimisiones entre los conservadores británicos a causa del cierre del Parlamento por Johnson La líder tory en Escocia, Ruth Davidson y el representante del Gobierno en la Cámara de los Lores, George Young, los primeros en renunciar

ABC Actualizado: 29/08/2019 19:00h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Las primeras dimisiones en el Gobierno británico y el Partido Conservador no se han hecho esperar tras la decisión del primer ministro británico, Boris Johnson, de suspender hasta octubre el Parlamento. Entre las renuncias se incluye la de la líder «tory» en Escocia, Ruth Davidson, una figura relevante dentro de la organización que ya se venía oponiendo a los planes del nuevo líder.

No obstante, el primero en presentar su dimisión ha sido el representante del Gobierno en la Cámara de los Lores, George Young, que precisamente arguye su malestar por el momento y duración de la suspensión y su motivo en la carta con que ha anunciado su marcha al presidente de la Cámara Alta.

«No me han persuadido las razones dadas para esa decisión, que creo que corre el riesgo de minar el papel fundamental del Parlamento en un momento crítico en nuestra historia y refuerza el punto de vista de que el Gobierno podría no tener la confianza de la Cámara para su politíca de Brexit», ha escrito, según informa Ep.

Poco después ha llegado la esperada renuncia de la líder tory en Escocia, Ruth Davidson, una de las principales defensoras de la permanencia de Reino Unido en la UE dentro del partido.

«Aunque no he ocultado el conflicto que he sentido por el Brexit, he intentado marcar un curso para nuestro partido que reconozca y respete el resultado del referéndum, buscando al mismo tiempo maximizar oportunidades y mitigar riesgos para los sectores y negocios clave en Escocia», ha señalado en su carta de dimisión, que ha publicado en su Twitter.

En su escrito, Davidson hace referencia también a motivos personales que le empujan a dejar el cargo, en particular el nacimiento de su hijo en el último año y la perspectiva de tener que afrontar «dos elecciones en 20 meses», en referencia a un adelanto electoral y los comicios previstos en Escocia en 2021. «Me llena de temor y esta no es manera de liderar», ha afirmado.

Una figura de prestigio

Davidson se ha ganado gran prestigio entre la clase política al ser la artífice de la recuperación de los conservadores en Escocia durante los últimos ocho años. De hecho en las elecciones de 2017, mientras el Partido Conservador perdió la mayoría absoluta en el Renio Unido, ella logró pasar en Escocia de uno a 13 escaños.

Las diferencias que mantiene con el primer ministro, al que se enfrentó en un debate televisivo durante la campaña del referéndum sobre el Brexit en 2016, son notablemente conocidas. Acusó a la campaña capitaneada por Johnson de mentir y durante la carrera para suceder a la antigua primera ministra, Theresa May, respaldó primero a Sajid Javid y luego a Jeremy Hunt evitando decantarse por el que finalmente se alzó como ganador.

Además, según fuentes de los conservadores citadas por la prensa local, Davidson maniobró para que David Mundell continuara siendo el ministro británico para Escocia cuando Johnson asumió las riendas del Gobierno en julio y decidió reemplazarlo por Alister Jack, según recoge Efe.

Con la decisión de Boris Johnson de paralizar la activad de la Cámara de los Comunes entre el 10 de septiembre y el 14 de octubre, los opositores de un "brexit" sin acuerdo apenas tendrán tiempo para tramitar iniciativas que bloqueen este escenario, un hecho que la oposición y miembros conservadores han tildado de «antidemocrático»

«Me temo que mientras intentaba ser una buena líder estos años, he demostrado ser una mala hija, hermana, pareja y amiga», ha lamentado. «La llegada de mi hijo significa que ahora puedo hacer una elección diferente», ha añadido Ruth Davidson, prometiendo que seguirá apoyando al partido y al primer ministro y no abandonará su escaño en el Parlamento escocés.