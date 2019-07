Kumutsakos: «Nuestros socios europeos y los griegos esperan un Gobierno que arranque el 8 de julio» El responsable de política exterior de Nueva Democracia habla con ABC horas antes de las elecciones generales

Yorgos Kumutsakos, 61 años, es un diplomático de carrera que fue durante años portavoz del Ministerio de Exteriores griego. Se dedicó profesionalmente a la política primero como eurodiputado de Nueva Democracia entre 2009 y 2014, fue miembro del consejo de la prefectura de Ática dicho año y se presentó a las elecciones generales en 2015, resultando elegido diputado de las afueras de Atenas. Vuelve a ser candidato en la misma circunscripción, zona norte ya que ahora se ha dividido en tres partes.

En vísperas de las elecciones nacionales, parece que Nueva Democracia será el primer partido. ¿Cree usted que podrá gobernar con mayoría absoluta?

Eso es sin duda el objetivo. Nos encontramos en un momento crítico tanto para la economía como para los principales temas de política exterior de nuestro país. Los ciudadanos comprenden la importancia de estas elecciones y los desafíos ante ellos. No es el momento para hacer experimentos o para arriesgarse con nuevos comicios que tendrían lugar con el sistema de representación proporcional que trajo Syriza, haciendo que el país se encuentre bajo el peso de una imposibilidad de ser gobernado.

En sus discursos insiste en que «la mayoría de Nueva Democracia es una necesidad nacional y no una aspiración partidista». ¿Cree usted que esta frase atraerá a los indecisos a su partido?

Esta frase explica con sinceridad la forma que tenemos de ver las cosas. La mayoría es una garantía de estabilidad política, algo fundamental para poder ir hacia delante. Los mercados internacionales, nuestros socios europeos y sobre todo los propios griegos esperan un gobierno que comience a funcionar desde el 8 de julio, solucionado problemas, llevando a cabo reformas, efectuando los cambios necesarios. Sino entraremos en un periodo de incertidumbre, dado las posibles coaliciones políticas, con implicaciones desconocidas. Por eso creemos y decimos que la mayoría parlamentaria constituye en este momento una necesidad nacional y no una aspiración del partido.

En los últimos cuatro años con el Gobierno de Syriza/Griegos Independientes los temas nacionales y la política exterior parecían encontrarse en segundo plano, porque los rescates y la supervivencia de los griegos era prioritaria. Nueva Democracia es tradicionalmente partidaria de la trayectoria europea del país y de la promoción de los temas griegos en el extranjero. ¿Cree que el Gobierno de Nueva Democracia cambiará la política exterior del país?

Nos encontramos en una parte del mundo donde la historia y las condiciones geopolíticas inestables no nos permiten dejar de lado los grandes temas de política exterior que necesitan cuidado y persistencia incluso durante el periodo de la crisis. Las elecciones estratégicas y el objetivo de nuestra política exterior tienen una dimensión nacional y no partidista. La orientación no cambia. No cambia ni con un Gobierno como el saliente que hasta tenía la salida de la OTAN en su manifiesto y ni siquiera fue modificado.

El principio fundamental establecido por Constantino Karamanlis con su declaración «Nuestro sitio está en Occidente» en 1976 ha cambiado. Los objetivos estratégicos permanecen. Lo que está cambiando es la forma de servir los intereses nacionales, la efectividad de las políticas, los movimientos tácticos, la explotación de la posición internacional del país, las alianzas internacionales y el papel que podemos desempeñar en la región del Mediterráneo oriental como factor de estabilidad y paz. Y para lograr estos objetivos, estamos planeando modernizar el funcionamiento del Ministerio de Asuntos Exteriores, fortalecer la diplomacia económica y establecer una diplomacia pública estructurada que haga un uso efectivo del poder moderador del país. El Consejo de Seguridad Nacional que se creará jugará un papel clave en el arsenal institucional de la política exterior del país. En cuanto a Europa, Kiriakos Mitsotakis tendrá un papel central, muy activo, en la configuración del camino de la UE, siendo un líder dinámico con una visión y una larga creencia en la idea europea.

El Acuerdo de Prespa se está implementando. Kiriakos Mitsotakis se ha comprometido a utilizar todas las ventajas con las que disponga para limitar las consecuencias negativas del acuerdo. ¿Qué propone?

Desafortunadamente este acuerdo tan dañino ya se implementa y está creando hechos consumados. Avanzaremos respetando el Derecho Internacional y el acervo comunitario. No obstante, ante todo lo que surja como consecuencia del Acuerdo de Prespa, nosotros guardaremos una postura firme que estará dictada por el interés nacional, sin que renunciemos a los derechos que nos otorga nuestra calidad de país miembro de la UE, obviamente incluyendo el derecho al veto.

¿Cómo pueden avanzar las relaciones entre Grecia y Turquía en asuntos de cooperación, respetando los principios de buena vecindad y tomando en cuenta la situación actual?

Nueva Democracia está a favor del dialogo y cree en las relaciones de buena vecindad. Sin embargo se requiere un ambiente positivo para que pueda realizarse un dialogo substancial. Bajo la tensión y las provocaciones turcas no es posible desarrollar un dialogo constructivo, no obstante la elección de un nuevo gobierno ofrece una oportunidad valiosa para reducir la tensión y comenzar una nueva etapa en nuestras relaciones bilaterales. Esperamos que Ankara lo comprenda a tiempo y que aproveche esta oportunidad para nuestro mutuo beneficio.

La opinión pública cree que Syriza ha copiado muchas de las propuestas de Nueva Democracia para su programa financiero. Sabemos los superávits primarios ahogan a la economía y los impuestos son demasiado altos. Ahora que muchas familias ya no pueden pagar sus impuestos y algunas que si que pueden no lo hacen, ¿qué propone?

Un programa realista y detallado que dice verdades. Un nuevo concepto global de la gobernanza moderna. Una política de desarrollo real, con menos impuestos, medidas para aumentar la inversión, políticas para facilitar dicha inversión y modernizar el estado. Nuestro objetivo es curar las heridas de la sociedad griega durante estos diez años de crisis. Reducir el desempleo mediante el económico y la inversión, cerrando definitivamente el capítulo de la crisis y de la miseria.