Johnson dirige una revuelta de un grupo de conservadores para echar a May del poder El exministro de Exteriores ha sido muy crítico con el plan «Chequers» del Brexit porque estima que el Reino Unido seguirá ligado a la UE

Los diputados euroescépticos contrarios al plan de la primera ministra británica, Theresa May, sobre el Brexit -salida del Reino Unido de la Unión Europea (UE)- conocido como «Chequers», se reunieron anoche para analizar cómo y cuándo desafiar el liderazgo de la dirigente, revelan este miércoles los medios.

Unos cincuenta miembros del influyente Grupo Europeo de Investigación (ERG, por sus siglas en inglés), formado por el ala más rebelde de los conservadores, hablaron abiertamente anoche en una reunión sobre cómo «jugar con las reglas» relativas al liderazgo de la formación a fin de sacar a la jefa del Gobierno. Además, hoy darán a conocer su propuesta sobre cómo solucionar el asunto de la frontera entre la República de Irlanda y la provincia británica de Irlanda del Norte, pues el objetivo es que siga siendo invisible tras el Brexit (marzo de 2019).

Para desafiar el liderazgo conservador, el llamado Comité 1922, formado por el grupo parlamentario de la formación, debe recibir cartas de los diputados -un mínimo de 48- expresando su intención de iniciar el proceso para elegir a un nuevo líder.

De acuerdo con los medios británicos, el grupo reunido anoche evaluó «posibles escenarios» para retirar a May, pero dependiendo del resultado del acuerdo al que el Gobierno llegue con la UE sobre los términos de la retirada británica. Este grupo ha manifestado su total oposición al plan «Chequers», consensuado por el Gobierno en una reunión celebrada el pasado julio y que contempla la creación de un área de libre comercio para bienes tras el Brexit (marzo de 2019), lo que evitaría los controles de aduanas y mantendría abierta la frontera irlandesa.

La cadena británica «BBC» informa este miércoles de que entre los comentarios que se escucharon anoche en el mitin del ERG figuraban algunos como: «Todos los que conozco dicen que ella tiene que marcharse», «ella es un desastre» o «esto así no puede continuar». Otra fuente presente, citada por los medios, reveló que muchos «tories» (conservadores) sienten que el liderazgo de May «ha perdido el tacto» con la realidad, si bien algunos consideraron que sacar a la primera ministra en este momento es una «idea tonta».

Si bien algunos diputados conservadores habrían enviado ya cartas al Comité 1922 para pedir el desafío a May, los «rebeldes» no tendrían intención de hacerlo en forma inmediata, según los medios. No obstante, no se descarta que lo hagan de cara al congreso anual del Partido Conservador, que se celebrará en la ciudad inglesa de Birmingham del 30 de septiembre al 3 de octubre. Según la BBC, el grupo reunido anoche no iniciaría el proceso hasta estar seguro de contar con candidato claro que suceda a May.

En los últimos días, el exministro de Exteriores Boris Johnson ha sido visto como posible aspirante a reemplazar a la primera ministra, después de dimitir del Gobierno el pasado julio descontento con el plan «Chequers». Para Johnson, ese proyecto es inaceptable porque estima que el Reino Unido seguirá ligado a la UE y eso hará más difícil negociar acuerdos comerciales con países de fuera del bloque europeo. Sin embargo, el Gobierno de May ha insistido en que «Chequers» es el único plan sobre la mesa que cumplirá con la voluntad del pueblo británico al tiempo que se evita una frontera dura en Irlanda.

Londres y Bruselas negocian el Brexit,pero hay incertidumbre sobre si ambas partes podrán ponerse de acuerdo para octubre, la fecha meta que se han fijado.