EE.UU. traslada a los niños separados de sus padres a un campamento en el desierto Unos 1.600 menores residen separados por sexo y edad en unas tiendas de campaña en las que no son escolarizados

David Alandete

El Gobierno de Estados Unidos ha trasladado en las pasadas semanas a un campamento en medio del desierto de Tejas a cientos de niños indocumentados a los que ha separado de sus familias y que hasta el momento habían sido internados en centros y familias de acogida en otros puntos del país. Los menores, unos 1.600 en total, residen ahora separados por sexo y edad, en grupos de 20, en un campamento similar a los de refugiados en países en conflicto, en la localidad tejana de Tornillo.

Hasta ahora, según ha revelado The New York Times, los menores estaban escolarizados y tenían asistencia legal. En su nueva residencia, no reciben clases. A cada uno se le da un temario y unos libros que pueden seguir si lo desean, sin ningún tipo de supervisión. El acceso a sus abogados es limitado y debe pasar previamente por los agentes de inmigración que controlan el campamento.

Es un paso más en el endurecimiento de la política migratoria de EE.UU. bajo la presidencia de Donald Trump. En el pasado año se ha quintuplicado el número de menores que han sido separados de sus padres tras cruzar ilegalmente la frontera de México. Hay, según estima el Gobierno, 13.000 niños separados de sus padres en EE.UU., sin un estatus migratorio definido. También se ha alargado el tiempo de media que esos niños pasan detenidos, de 34 días a 59, según ele Gobierno.

Semejante crecimiento ha hecho que los centros de acogida estén al 90% de su capacidad, lo que ha llevado a la Casa Blanca a crear este campamento, que puede albergar hasta 3.800 menores. En principio, estará operativo hasta final de año, pero el Gobierno ha adelantado que puede prorrogar ese plazo.