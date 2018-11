Correa se enfrenta a un juicio por secuestro y pide asilo político en Bélgica Solo podría ser juzgado si regresa a Ecuador o si es capturado

Thalía Flores

CORRESPONSAL EN QUITO Actualizado: 09/11/2018 13:25h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El expresidente ecuatoriano Rafael Correa (2007-2010) enfrente el peor de los mundos, después de que la jueza nacional Daniella Camacho lo llamara a juicio por el presunto delito de secuestro del exlegislador de oposición Fernando Balda, a la vez que se le ratificara la prisión preventiva en su contra.

Al exmandatario que ahora reside en Bélgica también se le prohíbe enajenar sus bienes y movilizar sus cuentas y fondos en el Ecuador, pero, en marzo pasado, Correa donó su casa de Quito a su hijo menor de edad. La jueza Camacho no acogió la petición de acusación por delitos de asociación ilícita y plagio en contra de Correa, pedido por el Fiscal, porque considera no se cumplen los elementos de tipo penal.

Correa reaccionó diciendo que nunca confió en la justicia ecuatoriana, porque recibe «consignas, no argumentos». Y que lo quieren es mantenerle alejado para impedir que participe en la campaña de 2019 (elecciones de alcaldes y prefectos). «Así nos robaron la Patria», dice en un mensaje en su cuenta de Twitter. Pero la justicia que hoy le juzga es la que él mismo propició y promovió durante su gobierno.

El juicio a Correa no proseguirá porque no puede ser juzgado en ausencia; solo podría ser juzgado si regresa a Ecuador o si es capturado. Desde julio pasado, la jueza Camacho había pedido a la Interpol difusión roja para capturarlo, pero no ha habido una respuesta oficial.

El secuestro de Balda por el que se investiga a Correa ocurrió en agosto de 2012, en Bogotá, Colombia, donde había pedido asilo, «huyendo de la persecución de Correa», aunque años atrás había sido su partidario. Balda fue legislador alterno por el partido de gobierno Alianza País. Luego cayó en desgracia.

Según la agencia de noticias AFP, Rafael Correa habría pedido asilo político en Bélgica, donde reside desde que dejó el poder, en mayo de 2017. Su esposa es belga así como sus hijos. También él hizo sus estudios en Lovaina. El asilo habría sido solicitado en julio pasado, pero aún no habría respuesta oficial.

España acoge la petición de extradición

En el proceso por el secuestro a Baldas hay más implicados. La jueza Camacho llamó a juicio a Pablo Romero, exdirector de la Senain (Secretaría Nacional de Inteligencia) quien reside en Madrid. La policía española lo detuvo en julio pasado, con fines de extradición, pero salió en libertad provisional, obligado a presentarse diariamente ante las autoridades. Su extradición estaría hoy en trámite, después de que el juez español acogiera la petición de los jueces ecuatorianos. Los exagentes de la Policía Raúl Chicaiza y Diana Falcón, presuntos autores materiales del plagio, guardan prisión preventiva en Quito y se han acogido al programa de Protección para Víctimas y Testigos, luego de haber revelado que Rafael Correa ordenó el plagio.