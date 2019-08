Boris Johnson, único encuentro destacado en la agenda de Pedro Sánchez en el G-7 El jefe del Gobierno en funciones vende su invitación a Biarritz como «reconocimiento a la creciente influencia de España y del presidente en los grandes debates globales». Australia, Chile y diversos países africanos también participan

Pedro Sánchez participará el próximo domingo a la cena de líderes de la cumbre del G-7 en Biarritz, invitado junto a su esposa por el presidente de Francia, Emmanuel Macron. El jefe del Gobierno español aprovechará su presencia en esta cita para mantener reuniones con el nuevo primer ministro británico, Boris Johnson, con quien hablará sobre el Brexit, así como con el presidnete del Banco Mundial, David Malpass. No figuran más encuentros en su agenda en la ciudad del suroeste francés.

Fuentes de Moncloa destacaron que Macron haya invitado «personalmente» a Sánchez pese a que España no es miembro de este foro y lo interpretan como un «reconocimiento a la participación activa y creciente influencia de España y del presidente en los grandes debates globales».

No obstante, Sánchez no es el único dirigente de un país no miembro del G-7 que ha recibido la invitación. Macron ha querido innovar en esta ocasión e incluir en los trabajos a un amplio núméro de países de lo más variado. Así, ha extendido la invitación al primer ministro de Australia, Scott Morisson; al presidente de Chile, Sebastián Piñera; al primer ministro de India, Narendra Modi, y al presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa. También han sido invitados otros países del continente africano, como Egipto, Senegal, Ruanda y Burkina Faso, por su papel en la cooperación multilateral, compromiso con la biodiversidad e implementación ambiciosa del acuerdo de París sobre el cambio climático.

Según Moncloa, durante la cena «Sánchez podrá intercambiar impresiones con los principales líderes sobre combate a las desigualdades, igualdad de género, cambio climático y biodiversidad, transformación digital, cooperación con África y asuntos de política exterior y seguridad.

«Será una oportunidad para continuar reforzando la participación de España en grandes iniciativas globales para atajar los principales desafíos que afronta el mundo, como la “Carbon Neutrality Coalition”», explican.