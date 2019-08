Bolsonaro critica la decisión de Macron de incluir los incendios del Amazonas en la agenda del G-7

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, ha criticado la decisión de su homólogo francés, Emmanuel Macron, de incluir los incendios del Amazonas en la agenda de la cumbre del G-7 prevista para este fin de semana en Biarritz. «El Gobierno brasileño permanece abierto al diálogo, basado en datos objetivos y respeto mutuo. La sugerencia del presidente francés de que los asuntos amazónicos se discutan en el G-7 sin la participación de los países de la región evoca una mentalidad colonialista equivocada en el siglo XXI», ha señalado el mandatario brasileño a través de su cuenta en la red social Twitter.

- Lamento que o presidente Macron busque instrumentalizar uma questão interna do Brasil e de outros países amazônicos p/ ganhos políticos pessoais. O tom sensacionalista com que se refere à Amazônia (apelando até p/ fotos falsas) não contribui em nada para a solução do problema.