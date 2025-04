La última metedura de pata en las redes le sale cara a Sara Sálamo

Las redes sociales pueden llegar a ser un lugar desagradable donde el insulto anónimo cobra fuerza y saca lo peor de las personas. Es lo que le ha ocurrido esta semana a Sara Sálamo . Todo ha ocurrido a raíz de un tweet escrito por la actriz en el que arremete contra la recaudación de fondos para el cáncer de testículos por machista. «Pensaba que llevábamos 'por los siglos de los siglos' preocupados mayoritariamente por la salud masculina. Y que la ciencia siempre ha carecido de enfoque de género. Son decenas de ejemplos los que podía poner, como por ejemplo la enfermedad que padezco, la endiometrosis, de la cual no se sabe mucho aún, porque nos afecta SÓLO a nosotras. Hay infradiagnóstico de las anemias o el hipotiroidismo...¡violencia obstétrica y partos no respetuoso (sic)!», escribió en su perfil de Instagram. «No existen unidades de suelo pélvico en la seguridad social para nosotras tras el parto...Como si orinarse encima al toser o al correr fuera lo normal...Hay un riesgo entre el 50 y el 70 por ciento de tener un efecto secundario si eres una mujer, en lugar de un hombre. Esto mismo pasa con las posibilidades de recibir un diagnóstico erróneo de ataque al corazón. O incluso, como ni se ha tenido en cuenta nuestro ciclo hormonal para la fabricación de la vacuna contra la COVID-19. Lo que me faltaba por oír es que encima está gente me pida una donación para SALUD MASCULINA... ¡Esto es una broma de mal gusto!», añadió.

Quizá @SaraSalamo ni sepa en qué consiste el movimiento Movember, lo que está claro es que su foco está puesto en enfrentar en vez de Sumar. Maldito cáncer de próstata, lo machista que es que sólo afecta a los hombres... pic.twitter.com/dn29ydMC3r — YoSoyNaranjito (@CsSolei) November 1, 2021

Unas declaraciones que han generado una oleada de críticas hacia la intérprete y por las que se ha visto obligada a dar explicaciones. «Es alucinante que tenga que aclarar y decir esta frase realista, no sé quién puede estar en contra de investigar una enfermedad. Y no sé quién es la redactora que cogió la última frase de una reflexión extensa sobre el sesgo de género en sanidad, poniendo esto y haciendo tanto daño», ha comenzado diciendo en un vídeo publicado en la red social. La actriz se ha justificado asegurando que antes de escribir el texto que generó tanta polémica, se informó sobre las enfermedades que solo sufren las mujeres y que todavía no han sido estudiadas. Además, mencionó cómo la vacuna contra el covid afecta al periodo, entre muchos otros. «Preguntad a vuestras abuelas si tuvieron algún tipo de valoración después de dar a luz. Pero a todos vuestros abuelos sí les han recomendado que se revisen la próstata», ha dicho indignada.

Sálamo ante todo ha querido dejar claro que está a favor de que se investigue el cáncer de próstata, pero que también se investigue «todo tipo de cáncer»: «Me parece importante recalcar la importancia de la salud mental, pero se sobrepasa cada día cualquier límite deseando la muerte o enfermedades a menores. No todo vale. Por mucho que sea un divertimento o un ocio. Hace mucho daño. Todos somos seres humanos. Un beso y mucha salud», ha terminado diciendo.

Unas palabras con las que no ha conseguido calmar los ánimos, todo lo contrario, pues la actroz sigue recibiendo una oleada de críticas.