Instagram Patricia Montero posa con el sacaleches: «Realidades de ser mamá» La actriz revoluciona las redes sociales con una imagen muy explícita en plena tarea con dos extractores, uno en cada pecho

La actriz Patricia Montero ha hecho algo que muy pocas se atreven a hacer: normalizar la lactancia. Pero, para ello, ha decidido valerse del refrán «Una imagen vale más que mil palabras» y ha posado en Instagram en plena tarea con el sacaleches.

«Realidades de ser Mamá. Realidades de la lactancia materna y el bendito sacaleches», ha escrito la actriz en una imagen tan explícita que ha revolucionado las redes sociales.

La intérprete, que es madre de dos niñas, Elisa (nacida en 2015) y Layla (febrero 2019), no ha renunciado a su carrera profesional por ser madre al mismo tiempo que lo compagina con la lactancia materna, una opción por la que Montero ha optado.

Pero esta vez, la autora de « Pon en forma tu yo interior», ha querido abrir un debate posando con dos extractores en cada pecho. Así, la actriz escribe: «Aunque a mí me parezca mi mejor 'outfit', lamentablemente no puedo ir por ahí con él. Y la pregunta es, ¿por qué?».

Montero cree que el sacaleches, clave en la lactancia materna, «debería poderse usar en todos los espacios públicos» ya que permite a la madre alimentar a su hijo con su propia leche.

«No significa que sea mejor que otras maneras de hacerlo, pero es la que he elegido y me encantaría que fuera normal poder preparar un biberón de leche materna en lugares públicos, para que la persona que vaya a cuidar del bebé el tiempo que no esté yo, pueda darle de comer. Sería maravilloso normalizar las distintas maneras de preparar un biberón. ¿No creéis?», escribe la actriz.

«Solo me apetecía mostrar esa parte que todas escondemos y que es real, que está ahí. Que la maternidad tiene cosas muy bonitas y otras menos estéticas, pero increíblemente prácticas», concluye la actriz, la mismo tiempo que pide respeto entre sus seguidores.

Rachel McAdams también lo hizo

Una imagen de la actriz Rachel McAdams el pasado año revolucionó también las redes sociales. Maquillada y peinada, con chaqueta de Versace y diamantes de Bvlgari, la protagonista de «El diario de Noa» posó impresionante con dos extractores, uno en cada pecho, con el objetivo de normalizar la lactancia materna.

La fotografía fue compartida por Claire Rothstein, editora de la revista «Girls. Girls. Girls. Magazine», para la que McAdams posó. «Hay un millón de razones por las que quería publicar esta foto. Obviamente Rachel Mcadams está increíble y era un sueño trabajar con ella. Pero esta sesión tuvo lugar seis meses después de que diera a luz a su hijo así que entre foto y foto ella tenía que extraerse leche porque estaba amamantando», escribió la responsable.

«La lactancia materna -continuó- es lo más normal del mundo y no puedo imaginar por qué o de qué manera está mal visto. Ni siquiera creo que sea necesario explicarlo pero quería ponerlo por si cambia la percepción de alguien acerca de algo tan normal, tan natural y tan increíble».

