Viva la Vida Makoke carga contra Mila Ximénez y desvela uno de sus secretos La exmujer de Kiko Matamoros se enfrentó a la colaboradora después de que esta

Mila Ximénez consiguió despertar la ira de Makoke con uno de sus comentarios en «Sálvame» la semana pasada. La colaboradora insinuó que la exmujer de Kiko Matamoros casi no trabaja e ironizó sobre sus vacaciones, que le han impedido acudir al hospital para visitar al padre de su hija: «Esta señora se va de vacaciones… Ni que currase tanto».

Sus palabras no quedaron en el olvido y Makoke quiso mandarle un contundente mensaje desde el plató de «Viva la Vida»: «Impresentable, cualquier cosa la va a decir, me importa un pepino, habla desde el odio. No sé por qué me odia tanto», comenzaba diciendo sobre sus las duras acusaciones.

Mila se encargó también de recordar que Makoke le debía dinero y que, en vez de irse de viaje, debería pagarle. «Sí, desgraciadamente le debo dinero, pero no a ti, a tus abogados porque perdí una demanda contra a ti porque quería frenar tus ataques constantes y pensé que la única manera de hacerlo era esa», se defendía.

Pero la mayor sorpresa llegó cuando Makoke desveló uno de los secretos que, seguro, a Mila no le habrá gustado escuchar. «Tú me pedías a mí trabajo cuando estábamos en Marbella. Yo en 'Mediaset' entré en 1992 antes de que entraras tú y todavía no he salido», sentenciaba tajante.

Un momento difícil

Makoke ha confesado en diversas ocasiones que, a pesar de sus continuos desencuentros, aún siente mucho cariño hacia Kiko Matamoros. Y es que entre ellos se ha producido un acercamiento desde que el colaborador anunciara que tenía que ser operado por un tumor en la vejiga.

Esta se mostró muy afectada al enterarse de la noticia y en el plató de «Viva la Vida» también quiso aclarar el punto en el que se encuentra su relación con Tony Spina: «Él sabe que tenemos una persona en común que está por encima de todo. Tony sabe que lo adoro, pero que yo en estos momentos, a pesar de lo que ha dicho de él, quiero mostrarle mi apoyo, algo con lo que mi pareja está de acuerdo».