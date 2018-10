Vídeo: El tremendo susto de Meghan Markle durante su visita a Australia

Hace menos de una semana que el palacio de Kensington informó de que la duquesa de Sussex, Meghan Markle, esposa del Príncipe Harry de Inglaterra, está embarazada de su primer bebé. «Sus Altezas Reales el duque y la duquesa de Sussex están complacidos de anunciar que la duquesa de Sussex espera un bebé para la primavera de 2019», reza el comunicado del palacio de Kensington, residencia oficial de la pareja.

Esta noticia fue comunicada cuando los duques iniciaron una gira por el Pacífico sur. La pareja real llegó el pasado lunes a Sydney para iniciar una visita de 16 días que les llevará, además de Australia, a Nueva Zelanda y las islas Fiyi y Tonga.

Ayer durante su visita en en Melbourne. El Gobernador ofreció una recepción oficial en su residencia en honor de los duques de Sussex. El joven matrimonio atendieron a las explicaciones de un grupo de jóvenes que le estaban mostrando un proyecto que habían elaborado con una impresora 3D. Los estudiantes ofrecieron a Meghan ser la primera en probar el circuito de Fórmula 1 que habían fabricado. La futura madre no se esperaba que el coche iba a salir disparado a toda velocidad, provocando un fuerte estruendo. «¡No esperaba eso!», grito la exactriz ante la mirada de todos los invitados, que reían felices al ver el susto que se había llevado.

The Duchess of Sussex received a little fright!



