Meghan Markle, de nuevo en el centro de la polémica por un gesto cotidiano

Los británicos todavía no olvidan el vendaval que desató Meghan Markle hace un par de meses con un gesto de lo más sencillo: cerrar la puerta del coche. Ahora, la duquesa de Sussex ha mostrado una vez más su sencillez y se ha encontrado las críticas más variopintas.

Junto al Príncipe Harry, Markle aterrizó en la ciudad australiana de Dubbo, donde les recibió un clima lluvioso y frío. La pareja, que está esperando su primer hijo, fue recibida por un grupo de escolares que dejó una de las imágenes más tiernas de la jornada. Uno de los pequeños, Luke Vincent, se lanzó a tocar la barba del príncipe, ya que como explicó su mader «está obsesionado con Santa Claus».

Royal Tour: 5-year-old Luke Vincent from Buninyong Public School is a big fan of Santa, and today was attracted to Harry's beard. Hugs and pats for The Duke too. https://t.co/I7cTADDNJs#RoyalTourAustralia#7Newspic.twitter.com/LbJo2WSchZ