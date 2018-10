Twitter El rifirrafe de Willy Bárcenas y Dani Martín en redes sociales El exlíder de «El Canto del Loco» aseguró que no le gusta «Taburete» aunque dejando claro que no tiene nada contra ellos

ABC

Las declaraciones las carga el diablo, y Malú se enteró a finales de este mes de septiembre. La coach de «La Voz» concedió una entrevista en la que abordaba el machismo y los ataques que han sufrido varias cantantes por su físico. Y entre los ejemplos contaba a Amaia Montero: «A Adele nadie le dice nada. Sigue ese machismo de que la chica tiene que ser la perfecta, la guapa, la potente y tal. Yo me he negado durante toda mi vida a ese tipo de canon. Y lo de Amaia Montero me parece genial: ¿por qué Amaia tiene que estar delgada?».

La cantante de «La Oreja de Van Gogh» no se lo tomó nada bien y respondió a través de su cuenta de Twitter. «¡Ojalá todas fuéramos tan guapas y sobretodo tan delgadas como tú!». En ese momento algunos de los seguidores de ambas cantantes acusaron a Montero de querer protagonismo, a lo que ella respondió de lo más resuelta con otro mensaje. «Ni protagonismo ni hostias, me ha llamado gorda y punto».

Enhorabuena @AmaiaMontero ahí tienes el protagonismo y la promoción que querías. Lamentable que crees está polémica en contra de una persona que te ha defendido, y encima lo hagas atacándola pic.twitter.com/3sPASoHMsG — Desafío (@conlajefa) 25 de septiembre de 2018

Ahora le ha llegado el turno al género masculino pues Dani Martín declaró en una entrevista televisiva que nunca había ido a un concierto de «Taburete», ni les había escuchado en Spotify y no ha hecho ninguna colaboración con ellos. Aseguró que no le gusta el grupo aunque dejando claro que no tiene nada contra Willy Bárcenas y su grupo de música. La respuesta de «Taburete» ha sido a través de su perfil en Twitter en el que declaraban: «En casa de Dron sí que se puede entrar con zapatillas Dandi». Una declaración que ha superado los 500 likes.

En casa de Dron si que se puede entrar con zapatillas Dandi @_danielmartin_ .Abrazos https://t.co/7e7vsMkjJP — TABURETE (@taburete89) 29 de octubre de 2018

Hace relativamente poco fue una concursante de Operación Triunfo la que confesó que no le gustaba como cantaba el que fuera líder de «El Canto del Loco», unas declaraciones que obtuvieron una respuesta casi inmediata por parte del cantante: «Que de tonterías he leído estos días!! Me encanta que haya gente que no le guste mi música, que no le guste mi voz, que digan que jamás irían a verme a un concierto, es necesario que suceda y que lo digan si quieren de forma pública!! Libertad de expresión! Cero ofendido! Salud».