Terelu Campos, desolada tras el fallecimiento de Alexandre Lacaze La colaboradora de televisión muestra en Instagram el dolor que siente tras la pérdida del músico malagueño

ABC Actualizado: 17/09/2019 11:42h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Terelu Campos no atraviesa su mejor momento. A las duras críticas que está recibiendo por parte de sus compañeros de «Sálvame» y por la férrea defensa que está haciendo de su gran amiga Rocío Carrasco, se le ha sumado una dolorosa pérdida.

El compositor y cantante Alexandre Lacaze falleció el pasado domingo como consecuencia de su lucha contra la leucemia que le diagnosticaron en 2016. El artista francoespañol, de 43 años y afincado en Málaga, era una persona muy querida por la televisiva, como así ha confesado en su cuenta de Instagram.

«Para vosotros era Alexandre Lacaze para mí, mi primo Alejandro un luchador lleno de talento. Protégenos allá donde estés». Estas eran las sentidas palabras que la colaboradora de televisión, muy apenada, le dedicaba en su cuenta de Instagram.

A Alexandre Lacaze le diagnosticaron leucemia mieloblástica aguda LM1 en septiembre de 2016, lo que le apartó de los escenarios, según informa «Málaga Hoy». «Tengo leucemia aguda. No tengo palabras de dolor. Ni voy hacer espectáculo de él. Estoy destrozado por todo y por Alice. Siempre he sido fuerte en mi debilidad. Lucharé. Pero Dios me ayude a mí y entorno. Voy a necesitar mucho de vuestra ayuda», decía en ese momento el artista.

Estuvo un año hospitalizado recibiendo quimioterapia, mejoró y volvió a reaparecer en el festival Contemporánea de Albuquerque (Badajoz), donde presentó su nuevo trabajo. Más tarde sufrió una recaída y tuvo que ser sometido a un trasplante de médula.