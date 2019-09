Terelu Campos: historia de una presentadora en busca de un programa que no llega

Actualizado 09/09/2019 a las 12:34

Terelu Campos está en un momento convulso de su vida. Actualmente es colaboradora de «Viva la vida», pero su carrera profesional puede cambiar en cualquier momento. Desde la salida de su madre, María Teresa Campos, de Mediaset España, Terelu solo parece tiene un objetivo en mente: encontrar una oferta laboral mejor que le haga salir del grupo de Paolo Vasile. Pero, ¿por qué?

Terelu Campos llegó a la televisión entre bambalinas. Aprendiendo la profesión desde casa, consiguió obtener un puesto como productora del espacio «Por la mañana», de TVE, en el año 1987. Presentado por Jesús Hermida, Terelu Campos se ocupaba de realizar su trabajo detrás de las cámaras para que el formato funcionara como un reloj. Fue ahí cuando le llamó la atención al presentador, que hizo que apareciera en pantalla en un par de ocasiones.

No le llegaría la oportunidad de aparecer de forma estable ante las cámaras hasta el año 1989. El programa «A mi manera», también del ente público, le ofreció dicha oportunidad. De igual manera, formó parte del elenco de colaboradores de «Esta es tu casa» o «Pasa la vida», siendo en este último también productora, ya de la mano de su madre, María Teresa Campos.

Fue en 1996 cuando la presentadora del espacio cambió de cadena, recayendo por primera vez en Telecinco. Con «Día a día», Telecinco encontró un filón de audiencia, y Terelu Campos se ocupó de ser copresentadora y colaboradora del espacio. Un salto profesional que le marcaría para siempre, y entonces su carrera empezó a despegar.

En 1997 se ocupó de diferentes proyectos como estrella principal: Telecinco le encomendó presentar la Gala Miss España y en la televisión valenciana, Canal 9, llevó a cabo «En exclusiva». Pero su gran oportunidad la encontró en octubre de ese mismo año, cuando la pública Telemadrid llamó a Terelu Campos para su proyecto más importante: «Con T de tarde».

Terelu Campos fue la presentadora de «Con T de tarde» - RTVM

Gracias a Telemadrid, Terelu Campos se convirtió en presentadora de un formato de gran éxito. Estuvo en emisión durante siete años de forma ininterrumpida, hasta que la cadena decidió prescindir del formato y de la presentadora en el año 2004.

Desde entonces, la televisiva no ha tenido un éxito tan arrollador. De nuevo de la mano de María Teresa Campos, acudió como colaboradora de «Cada día», en Antena 3, cadena con la que firmó un contrato que la llevó a ser presentadora de «La granja». Pero, en el momento en el que su madre dio por finalizada la relación con la cadena de San Sebastián de los Reyes, se marchó de nuevo con su madre a Telecinco.

«La noria» se convirtió en su cobijo, en donde fue entrevistadora y colaboradora durante cinco años, entre 2007 y 2012. Dos años más tarde, encontró otra silla en «¡Qué tiempo tan feliz!», presentado por María Teresa Campos. Y en 2010, se incorporó al equipo de «Sálvame» y «Sálvame deluxe». De nuevo este último programa le ofreció la oportunidad de ser presentadora durante el descanso estival de Jorge Javier Vázquez, pero la productora dejó de contar con ella para dicho papel y puso en su lugar a María Patiño.

Terelu Campos y María Teresa Campos en la presentación de «¡Qué tiempo tan feliz!» - ABC

Desde ese momento, la carrera de Terelu Campos no ha dejado de caer lentamente. Vio como, por el escaparate de «Sálvame», su vida privada salía de cuando en cuando a relucir, algo que no le gustaba nada. Mientras que en el terreno profesional, «¡Qué tiempo tan feliz!» perdía audiencia. Telecinco fijó el fin del espacio en abril de 2017 y solo un mes después, su madre, María Teresa Campos, sufrió una isquemia cerebral que la mantuvo alejada de los platós de televisión durante una época.

Terelu Campos continuaba en «Sálvame», pero un año antes llegó a las parrillas también «Las Campos», un docu-reality en el que se trataba de comprobar la vida que llevaba el clan familiar, con una nueva incorporación: Carmen Borrego. La que hasta entonces había sido directora de espacios en televisión se ponía delante de las cámaras para saltar al mundo de la fama. En dicho espacio, la imagen pública de las tres protagonistas, y en especial la de Terelu Campos, se veía afectada.

Objetivo: presentadora

Con Carmen Borrego dentro del campo de juego de las tertulias televisadas, Terelu Campos tenía que adoptar también el papel de defensora pública de su hermana. Su madre, sin trabajo y superando una importante enfermedad. Su hermana, constantemente atacada en «Sálvame», espacio donde colaboraba. Y ella, sin un futuro profesional más allá de ser colaboradora.

En marzo de este año, María Teresa Campos se quedó sin contrato con Mediaset España después de que el grupo decidiera no renovar su continuidad en la empresa. Desde entonces, han sido diferentes proyectos los que han sonado para que la periodista regrese a la televisión, aunque muchos de ellos la vinculan directamente como presentadora de TVE.

Paralelamente, Carmen Borrego decidió abandonar su puesto como colaboradora de «Sálvame» para entrar a formar parte de los tertulianos de «Viva la vida». El espacio estaba sufriendo una renovación importante: no solo Emma García era presentadora sino que el nuevo director, Raúl Prieto, íntimo de la familia Campos, estaba ofreciendo un nuevo contenido más cercano al habitual de la familia televisiva, por lo que podía encontrar un refugio amable.

Tras la salida de Carmen Borrego, en «Sálvame» empezaron a cargar sin piedad contra la hija menor de María Teresa Campos, al tiempo que Terelu intentaba defenderla sin mucho éxito. Superada por la situación, abandonó en directo el plató para no volver nunca más. Fue entonces cuando, de nuevo, «Viva la vida» se fijó en ella para reclutarla como colaboradora.

Durante este verano, y con mucho mutismo, Terelu Campos ha intentado encontrar una nueva casa, pero fuera de las fronteras de Mediaset España. Tras obtener el visto bueno de la dirección de la cadena, la hija de María Teresa Campos tiene un objetivo en mente: volver a ser presentadora. Sin embargo, no lo está teniendo sencillo.

Durante tiempo se la relacionaba con un posible fichaje por Telemadrid, cadena con la que colaboró el pasado año. Sin embargo, la pasada semana se afirmó que podría estar a punto de cerrar su participación como colaboradora en «Espejo público». Ante esto, «Viva la vida» le preguntó directamente si era cierto, a lo que Terelu no dudó en contestar.

«Hay una realidad y he mantenido conversaciones pero no hay nada cerrado», aseguró, sin dejar tampoco claro con qué cadena estaría en proceso de negociación. «Una vez que se me autoriza que puedo moverme para trabajar de lo que yo también quiero, hay conversaciones. Yo quiero recuperar mi profesión que es presentar, a lo que me he dedicado muchos años y si tengo la oportunidad de hacerlo tengo que pelear por ello», aseguró en «Viva la vida» Terelu Campos.

Por tanto, deja claro que su futuro profesional no pasa, actualmente, por Mediaset España, y su objetivo es ocupar un puesto de presentadora. Según las informaciones que han circulado, Antena 3 le ofrecería ser colaboradora, por lo que tampoco estaría, a priori, en su objetivo profesional. En Telemadrid se está volviendo a vivir un septiembre de reactivación del ente, después de las elecciones de mayo y la conformación del nuevo Gobierno regional en agosto. Habrá que esperar hasta ver si, finalmente, la cadena madrileña decide cerrar con Terelu Campos alguna propuesta laboral, si hace un cambio para colaborar en Antena 3 o si continúa en Mediaset España.