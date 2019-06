Sara Carbonero feliz en el bautizo del hijo de su amiga Isabel Jiménez La periodista esta retomando su vida en Madrid rodeada de todos sus seres queridos

Sara Carbonero en estas últimas semanas ha visto cómo la vida puede dar un giro de 360 grados. Cuando aún se estaba recuperando del susto del infarto de miocardio que sufrió su marido Íker Casillas, le detectan a ella un tumor maligno en el ovario, lo que le llevó a someterse a una operación.

La periodista se encargó de dar a conocer a la mala noticia a través de su cuenta de Instagram, donde recibió numerosas muestras de apoyo y cariño. A pesar de todo, Sara se mostraba positiva. «Cuando aún no nos habíamos recuperado de un susto, la vida nos ha vuelto a sorprender. Esta vez me ha tocado a mí, esa dichosa palabra de 6 letras que todavía me cuesta escribir. Hace unos días en una revisión, los médicos me vieron un tumor maligno de ovario y ya he sido operada. Todo ha salido muy bien, afortunadamente lo hemos pillado muy a tiempo pero todavía me quedan unos meses de lucha mientras sigo el tratamiento correspondiente. Estoy tranquila y con la confianza de que todo va a salir bien. Sé que el camino será duro pero también que tendrá un final feliz. Cuento con el apoyo de mi familia y amigos y con un gran equipo médico. Aprovecho para pedir desde aquí a mis compañeros periodistas el respeto y la comprensión con los que siempre me habéis tratado, especialmente en estos momentos tan difíciles y delicados para mí y mi familia», exponía en una de sus publicaciones en la red social.

Una vez comunicó la información de esta manera, la presentadora, que se ha tenido que trasladar a Madrid para iniciar su tratamiento, ha tratado de mantener su recuperación al margen del foco mediático.

Poco a poco parece que Sara se va habituando a la vida en la capital, donde todos sus seres queridos la están arropando. El bautizo de Hugo, el hijo de su amiga Isabel Jiménez, ha sido el evento donde se ha podido ver a la presentadora feliz y luciendo un vestido azul de inspiración flamenca que le ha hecho deslumbrar.

Las amigas se conocen desde hace más de diez años, y el hecho de coincidir en informativos Telecinco las hizo inseparables, tanto es así, que Isabel Jiménez ha sido uno de sus mayores apoyos durante estos días tan complicados para la periodista.

La propia Sara explicaba que el proceso de recuperación será largo. Sin embargo, el apoyo de su familia y amigos hace que esté llevando mejor la situación.