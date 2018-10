Sálvame Una amiga de Miriam Saavedra, sobre Carlos Lozano: «Me ofreció venderla por dinero» No aceptó la oferta: «Me dijo que tenía que reconocer que Miriam había tenido relaciones con Hugo, cosa que ni yo sé si es cierta»

Según contó Carlos Lozano en un «Sábado Deluxe», los problemas de la pareja se remontaban a casi el principio de su relación, cuando el presentador estaba concursando en «Gran Hermano VIP», cuando Miriam Saavedra habría firmado una exclusiva con una conocida revista para hablar de su enfrentamiento con Mónica Hoyos. Cuando Carlos salió del concurso, se enteró de lo ocurrido y tuvo una fuerte discusión pero ella le dijo que había sido engañada, ya que caba de llegar a España y no sabía como funciona este mundillo en nuestro país, y el presentador consiguió parar la entrevsita.

A partir de ese momento la relación cayó en picado. Lo suyo con Miriam fue un noviazgo repleto de enfrentamientos en los que siempre aparecía el nombre de su ex, Mónica. «He decidido romper y zanjarlo aquí», anunciaba la modelo en «Sálvame» ante la estupefacción de Carlos, que se enteraba en directo de la ruptura. Tras esto, la peruana concedió una entrevista con la cadena en la que expuso los motivos de su decisión. «Estas cosas se arreglan en casa», fueron las únicas palabras del presentador.

A pesar de su ruptura y el aparente enfado del presentador con su ex, muchos aseguran que Carlos todavía sigue enamorado de la maniquí. Así lo reconoció en «Sálvame» cuando confesó que seguía «colgado de Miriam, aunque cada vez menos» tras todo lo que sufrió por ella: «No quiero pensar que me ha utilizado para ser famosa».

Esta tarde el programa se ha puesto en contacto con la antigua compañera de piso de la ahora concursante de «Gran Hermano VIP» a través de una llamada telefónica. Las declaraciones de la joven han dejado a todos los colaboradores boquiabiertos. «Carlos me llamó para ofrecerme un 'Deluxe' por unos 20.000 euros y me dijo que iríamos a medias puesto que era cosa de dos», explicó. «Me dijo que tenía que reconocer que Miriam había tenido relaciones con Hugo, cosa que ni yo sé si es cierta». Sin embargo esto no es todo, y la amiga de peruana tildó de «acosador» a Lozano: «La llamaba unas siete veces al día, con conversaciones de alto voltaje», y afirma que «Miriam no dejó de llorar hasta que conoció a Hugo y se precipitó». Tras esto dijo que ella creía que «a día de hoy si Miriam quisiera volver con Carlos lo conseguiría».