Sálvame Reaparece la madre de Miriam Saavedra: «Carlos no estuvo a la altura» Asegura sentirse «dolida, frustrada, decepcionada» con el presentador por las críticas públicas que hace a su hija

ABC

Hace unas semanas Carlos Lozano concedía una entrevista en «Sábado Deluxe» en la que arremetía duramente contra su expareja Miriam Saavedra y su actual «pareja», Hugo Castejón. El gran momento del programa llegaba cuando Carlos soltaba el bombazo de que Miriam se habría quedado embarazada poco antes de entrar a «Gran Hermano VIP», y es que a pesar de que Miriam «se empeñe» en decir que han roto hace ocho meses, se estuvieron viendo hasta el día de antes de que ella entrara en el concurso y que, por tanto, el bebé podría haber sido suyo. Pero «tuve dudas de que el bebé de Miriam fuera mío o de la persona con la que estuvo», aseguró el presentador refiriandose al hombre con el que mantiene una relación.

Tras el paso de la peruana por «La curva de la vida de GH VIP», en la que dijo que «Hugo fue todo un caballero conmigo. No me enamoré porque aún tenía sentimientos por Carlos Lozano. Hubo besos e intenté tener una relación con él. No me llegué a enamorar porque todavía seguía sintiendo algo por mi ex», este pasado fin de semana le ha tocado el turno a Hugo, quien se sentó en el sillón de «Sábado Deluxe» para contraatacar a la expareja de Miriam. El cantante aseguró que «nunca he descartado tener algo serio con Miriam» y acusó a Carlos Lozano de llevar cuatro meses dándole «la vida mártir». «Veo a un hombre que está despechado, y que, en lugar de canalizarlo de manera sana, yéndose de vacaciones al Tíbet o metiéndose en un convento, tratando de tranquilizarse, lo que hace es descargar toda su ira sobre la gente que considera que es culpable de todo lo que le está pasando, y parece ser que el foco principal lo tiene en mí», explicó. «Creo que está obsesionado conmigo porque piensa que soy el culpable de que él no esté con la mujer que ama».

Esta tarde ha llamado la madre de Miriam Saavedra desde Lima a «Sálvame» para dar su opinión sobre el triángulo amoroso entre su hija, Hugo y Carlos Lozano. Asegura sentirse «dolida, frustrada, decepcionada» con el presentador por las críticas públicas que hace a su hija. Para ella es «un golpe bajo» que Lozano se pasee por los platós hablando de ella sin que pueda defenderse y confesó que cuando «Miriam estuvo delicada en Perú, Carlos no estuvo a la altura».