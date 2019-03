La «playmate» que le está amargando el compromiso a Jennifer Lopez Zoe Gregory se suma al coro de quienes denuncian las infidelidades de Álex Rodríguez, el prometido de la diva del Bronx

María Estévez Los Ángeles Actualizado: 31/03/2019 00:34h

De nuevo atrapada por una tela de araña de rumores, Jennifer Lopez acaba de salir al paso de quienes acusan a su prometido, Álex Rodríguez, de infiel. Y ha sido así de contundente en el programa de radio matinal de su amigo Ryan Seacrest: «Mentiras. A la gente le gusta hablar».

Sin embargo, y a pesar del contundente desmentido, los medios estadounidenses no dejan de referirse a las supuestas infidelidades de Rodríguez, quien hace cuatro semanas le regaló a JL un impresionante anillo de compromiso. Pero ahora no se trata de su excolega José Canseco, quien ha hablado largo y tendido sobre los escarceos de Rodríguez ha sido infiel a Jennifer López.

Esta vez ha sido la veterana «playmate» británica Zoe Gregory, quien asegura que, semanas antes de comprometerse, con la diva del Bronx, Rodríguez le invitó a participar en un trío al que no estaba invitada JLo. Para corroborar su historia, Gregory ha mostrado al tabloide británico «The Sun» las conversaciones por mensajes de texto que mantuvo con el ex jugador de béisbol, en las que este le pedía que hicieran un trío. «JLo es increíble y no se merece que la traten así. Ella habla de organizar su boda, está preparándose para casarse con él; mientras tanto, él se dedica a pedirme vídeos eróticos y a preguntarme cómo organizar encuentros con otras chicas. No es justo».

Es un perro sicio

«Es un perro sucio. Un tipo necesitado, siempre excitado. Jennifer tiene que despertar. Me siento mal por ella». En otro de los mensajes, Álex le pregunta a Gregory: «¿Todavía estás pensando en tres nombres de chicas divertidas para nosotros?». Cabe recordar que, días atrás, José Canseco aseguró que el prometido de Jennifer Lopez también mantenía una relación paralela con su exesposa, Jessica Canseco.

«Estoy viendo “World of Dance” y cómo JLo le envía un mensaje a Alex Rodríguez. Lo que no sabe es que él le está siendo infiel con mi ex, Jessica. Pobre mujer, no tiene ni idea de cómo es él realmente. Yo estaba presente hace unos meses cuando llamó a Jessica por teléfono. Alex Rodríguez, deja de ser un mierda engañando a Jennifer López. Te desafío a un combate de boxeo o de artes marciales mixtas cuando tú elijas», reveló Canseco en una serie de tuits, poco después de hacerse público su compromiso.

Jennifer Lopez y Álex Rodríguez en la última ceremonia de los Oscar

Hace un año, la revista «Life & Style» publicó declaraciones de una fuente anónima citada por «In Touch», argumentando que Rodríguez había estado comunicándose con una antigua novia, la modelo de fitness Lauren Hunter, con quien salió en 2014.

Alex Rodríguez sorprendió a Jennifer López con un impresionante anillo de compromiso valorado en más de cuatro millones de dólares, con el que le propuso matrimonio tras dos años de relación. Pero parece que Jennifer no está destinada a una felicidad ser completa, pues los rumores de infidelidades habrían sembradol a duda y empañado el brillante horizonte sentimental de la actriz. Cada testimonio ha sido recibido, por el momento, con indignación y escepticismo a partes iguales. Ahora, cuando los rumores regresan, la cantante ha decidido escuchar la palabra de Alex Rodríguez y hacer oídos sordos al goteo de acusaciones contra su pareja. Cabe mencionar que Cameron Díaz y Madonna terminaron con Álex Rodríguez por sus supuestas infidelidades.