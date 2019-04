El fin de la pesadilla de Julio Ruz Esta semana se desveló que el empresario y su tía Valvanera se enfrentan a dos años y medio de cárcel y una multa de 1,45 millones de euros por haber defraudado 729.505 euros a Hacienda

ABC Madrid Actualizado: 12/04/2019 14:48h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Julio Ruz, uno de los favoritos al triunfo final durante las primeras semanas de «Gran Hermano Dúo» pero que fue expulsado de manera disciplinaria tras un altercado que protagonizó con a su expareja María Jesús Ruiz, puede respirar al fin tranquilo.

Esta semana se desveló que el empresario y su tía Valvanera se enfrentan a dos años y medio de cárcel y una multa de 1,45 millones de euros por haber defraudado 729.505 euros a Hacienda en un delito contra la Seguridad Social. El Fiscal aseguraba que el empresario y su tía crearon «un entramado de empresas», y a pesar de que se trataba de empresas diferentes, «todas se dedicaban prácticamente a la misma actividad y formaban un grupo con unidad de dirección en todas ellas y trasvase de trabajadores», según el Ministerio Público. Según informaba la Fiscalía, en las nóminas de los trabajadores de las empresas de Julio Ruz realizaba deducciones por las cuotas de la Seguridad Social. Sin embargo esas cantidades no se ingresaban en la Tesorería.

Hoy, el «Diario Jaén» ha publicado que la Audiencia Provincial ha determinado que aunque sus empresas no pagaron, este hecho no es constitutivo de delito. De esta forma el empresario se libraría de la cárcel. El empresario ha sido absuelto porque han considerado que «no tenía intención de defraudar a las arcas públicas», a pesar de que Ruz confesase que no pagó la Seguridad Social por «problemas financieros».