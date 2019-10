El pasado oculto de Alessandro Lequio El colaborador televisivo se estrenaba recientemente en Instagram

Alessandro Lequio se estrenaba recientemente en el mundo de las redes sociales. Este espacio es uno de los preferidos de su hijo Álex Lequio, para compartir, siempre en clave de humor, gran parte de su día a día y de su lucha contra el cáncer, y parece que su progenitor ha decidido subirse al carro abriéndose una cuenta en Instagram.

Para sorpresa de muchos, la primera publicación del colaborador de «Viva la vida» fue una imagen en la que aparece, años atrás, con su primogénito y con su ex, Ana Obregón. «Con Ana y mi hijo Álex. Disculpad si mis contribuciones no son muy consistentes, sigo adaptándome a esta vorágine digital que no entiende nadie», escribía hace apenas un mes.

Y así, tirando del baúl de los recuerdos, el televisivo ha sacado a la luz la profesión que desempeñó en el pasado y que no ha dejado a nadie indiferente: «¿Sabíais que fui Policía del grupo especial Fiamme Oro? Éramos atletas que solo utilizaban en ocasiones muy especiales. Recuerdo una vez en un partido de la Lazio - que tiene unos ultras problemáticos - nos llamaron para evitar potenciales conflictos. La única regla que teníamos era permanecer juntos. Pues bien, me aparté 20m del grupo y cuando me quise dar cuenta, tenía quince neandertales hambrientos muy cerca. Fue una de las pocas veces que el Altísimo me escuchó. La foto me la hizo mi abuela 1987».

Lequio acompaña el texto de una fotografía en la que posa, jovencísimo, con el uniforme, y ha sido todo un éxito entre sus seguidores, que desconocían esta faceta de su pasado y que se muestran muy interesados con su andadura: «Siempre es interesante oír capítulos de su vida, espero lo siga haciendo», apunta una usuaria.