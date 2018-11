Miss Francia, un certamen en el que solo votan mujeres La reina de la belleza 2019 será elegida, por primera vez en la historia, por un jurado del que los hombres han sido desterrados

Por vez primera en su historia, Miss Francia 2019 será elegida por un jurado exclusivamente femenino, presidido por Line Renaud (90 años), decana y figura emblemática de la música ligera, el espectáculo y la vida nocturna parisina. Sylvie Tellier, directora general de la elección, justifica tal decisión de este modo: «¡Ya era hora..! ¿Quién puede juzgar mejor a una mujer que otra mujer? Dicho eso, no queremos nada de feminismos ni cosas de ese estilo, de ninguna manera. El jurado de mujeres será la gran revelación, el próximo día 15 de diciembre, en Lille. De momento, solo hemos deseado dar a conocer el nombre de la presidenta, Line Renaud, gran dama del show business francés..». Gran señora con mucho sentido del humor, Line Renaud, asume su cargo con elegante ironía: «¡Menuda responsabilidad! ¡Un jurado de mujeres! ¡Si mi madre y mi primer novio levantasen la cabeza..!».

Treinta jóvenes de 18 a 21 años competirán por el título, tras ser elegidas misses de las distintas regiones de Francia. Como en los últimos años, las seis misses mestizas o negras, nacidas en familias de los territorios y departamentos franceses de ultramar (Guadalupe, Guayana, Isla Mauricio, Nueva Caledonia, La Reunión, Mayotte, Saint-Barthélemy), se cotizan como potenciales favoritas entre el público masculino tradicional.

Dos favoritas, negra y mestiza, han comenzado por destacar entre la prensa escrita y los medios audiovisuales: Annabelle Varane, Miss Nord-Pas-de-Calais, y Ophély Mézino, Miss Guadalupe. Annabelle Varane, de madre francesa metropolitana y padre francés de la Martinica, es hermana de Raphaël Varane, jugador del Real Madrid, y ha protagonizado una breve polémica, que Sylvie Tellier comenta de este modo: «Dije, sin darle importancia, que tener un hermano famoso y futbolista no era una ventaja y podía ser un inconveniente. Algunos han interpretado mal mis palabras. Annabelle me conoce y sabe que la quiero mucho. ¡Como al resto de sus amigas y rivales! Entre mujeres hay una complicidad que no siempre hay con los hombres, un poco más liantes. Un jurado femenino lo comprenderá».

Ophély Mézino ya destacó como semi profesional del atletismo, desde su primera adolescencia, y cree que un jurado femenino tiene sus ventajas: «Desde niñas, las mujeres debemos trabajar un poco más que los hombres para salir adelante. En mi caso, el atletismo, el deporte de alto nivel, me enseñó a empujar los límites físicos y mentales».

Las treinta misses que competirán por el título nacional en Lille (norte de Francia) han comenzado por conocerse y prepararse en Isla Mauricio, en el Océano Índico, junto a Madagascar, un departamento francés de ultramar elegido por su lejanía, atractivos turísticos y dimensión simbólica: el primer jurado femenino de la historia de Miss Francia comenzará por apreciar las fotografías, condición física y arte de saber estar de las candidatas, vestidas y menos vestidas, en un paraíso tropical.