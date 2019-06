Así es Miguel Marcos, el discreto novio de Belén Esteban Un hombre poco mediático que salvó y enamoró el corazón de la «princesa del pueblo»

Quedan pocas horas para el enlace entre Belén Esteban y Miguel Marcos y, aunque conocemos a la colaboradora de «Sálvame» muy bien debido a sus apariciones televisivas, su pareja no es tan mediática: evita salir en los medios de comunicación todo lo que puede.

Miguel es conductor de ambulancias, una profesión que originaría el encuentro entre ambos cuando Belén sufrió una subida de azúcar debido a la enfermedad que padece, y necesitaba ser trasladada al hospital. En ese encuentro, la colaboradora confesó haber vivido un flechazo y, desde entonces, se han hecho inseparables.

El futuro marido de Belén Esteban tiene 32 años -13 años menos que su pareja-, es amante de los coches, del Real Madrid, de las ferias y de la música de discoteca. Esta será su primera boda y no tiene hijos de otras relaciones, como sí ocurre con Belén Esteban, quien es madre de la joven Andrea, fruto de su relación con Jesulín de Ubrique. Aunque Miguel enamoró el corazón de la colaboradora, no todo ha sido un camino de rosas: la pareja vivió un momento difícil cuando Belén entró a la casa de «Gran Hermano Vip 3» y su novio conoció a otra mujer, lo que provocó la ruptura durante un tiempo hasta que ambos se dieron cuenta de que no podían vivir el uno sin el otro.

Miguel ha sido el mayor apoyo que ha tenido estos últimos años desde el momento en el que, según ella misma ha confesado en varias entrevistas, «le salvó la vida», no solo por llevarla al hospital, sino también por convertirse en el hombre de su vida. Los familiares de la «princesa del pueblo» están encantados con la pareja de Belén, y es que el conductor se ha ganado el cariño de todos, quienes le califican como «un regalo caído del cielo».

Tanto para lo bueno como para lo malo, Miguel siempre protege a la que en tan solo unas horas será su mujer, y así lo demostró estando a su lado durante los litigios en los tribunales contra Toño Sanchís, su exrepresentante, a quien la colaboradora acusa de haberle robado 225.000 euros. Así es el futuro «príncipe del pueblo», sencillo, trabajador y discreto.